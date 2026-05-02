Более 10 тыс. га засевают за сутки! В Брестской области расширили посевные площади под кукурузу

Пока вся страна наслаждается длинными выходными, для аграриев календарь замер на отметке «горячая пора». Им не до праздников – погода дает зеленый свет для наращивания темпов весенних полевых работ. Почва прогревается и теряет влагу, поэтому главное не упустить момент, чтобы урожай был достойный. Сейчас оптимальные условия для сева кукурузы. На эту культуру в Брестской области делают особую ставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Действительно, синоптики не подвели. В Беларуси на майские вернулось долгожданное тепло. И брестские аграрии этим сразу пользуются. В день высевают до 10 тысяч гектаров кукурузы. Всего же площади по «царицу полей» расширили до 250 гектаров. Мы сейчас находимся в одном из хозяйств Малоритского района, где вовсе завершают сев. Особенность этого хозяйства в том, что поля здесь крайне компактные. После мелиорации и большой технике не развернутся, а работают на компактной поле.

Уложиться в технологические сроки – для этого важно, чтобы техника работала как часы. Если не подводит и заряжена на 100 – все пройдет успешно. В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района за сегодня завершат в целом посевную. В хозяйстве под культуру отведено 900 гектаров.

Виктор Гаврилюк, механизатор сельхозпредприятия «Доропеевичи»

Совесть человека нужна и к работе охота. Мне это нравится. Я работаю так, чтобы все было хорошо. Тут от каждого человека зависит, смотреть, чтобы было в порядке, проводить техосмотры, чтобы все работало.

Малоритском районе преобладают песчаные почвы, а значит влага уходит крайне быстро. Начинают сеять при прогреве земли до 8 градусов – весь апрель без осадков и важно было стартовать в сжатые сроки. Андрей Осипчук, главный агроном сельхозпредприятия «Доропеевичи»:

Весной у нас идет закрытие влаги. Делаем мы этот прием оперативно. Наличие техники нам это позволяет. Далее поля, идет борьба против сорняка, механическая. Применяем баронки широкозахватные. Идет баранование. После чего уже непосредственно идет предпосевная подготовка, предпосевными агрегатами, культиваторами, и непосредственно сев кукурузы. Нынешний апрель – это и возвратные ночные заморозки, и засуха с ураганным ветром и пыльными бурями. Антикризисные меры от агрономов – двойной контроль за подготовкой почвы и качеством заделки семян.