Купальный сезон официально стартовал в Беларуси

В Беларуси официально стартовал купальный сезон. Несмотря на то, что заходить в воду еще рано, ее температура в реках и озерах сейчас не превышает 10 градусов, – все ответственные службы уже приведены в полную готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной акцент сделан на профилактике и безопасности. По всей стране развернуто 340 спасательных объектов. Чтобы привлечь внимание общественности к культуре поведения на воде, проходит акция «Один день с ОСВОД». В ее рамках каждый желающий может примерить роль спасателя и на практике освоить навыки оказания первой помощи. Штат же сезонных матросов укомплектован более чем на 80 %, все специалисты прошли профильную подготовку.

Олег Люцко, начальник спасательной станции «Заславль-1»: Мы тесно сотрудничаем с представителями молодежных организаций, постоянно берем оттуда кандидатов на матроса-спасателя, проводим обучение, рассказываем, как надо себя вести в той или иной ситуации. Также мы обучаем управлению маломерными судами на лодках, чтобы они могли охватывать акваторию пляжной зоны.

К открытию сезона в стране подготовили более 520 зон отдыха. Пляжную инфраструктуру серьезно обновили: здесь появились современные раздевалки, спортивные площадки и уютные беседки. Безопасность также под контролем: водолазы очистили дно акваторий, а специалисты санстанции перешли на еженедельный мониторинг качества воды.

Константин Петроченко, житель Минска:

Мы первый раз, честно говоря, приехали сегодня. Знакомые пару недель назад нам прорекламировали. Ну и, честно говоря, сравнивая с испанским пляжем, даже кажется, что не хуже.

Напомним, что по календарю спасателей купальный сезон закрывается только 30 сентября. Это, правда, не совпадает с народными приметами, согласно которым заходить в воду не стоит уже после 2 августа. Это, напомним, Ильин день.