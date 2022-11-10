Кто из осуждённых белорусов попадёт под амнистию? Рассказала депутат Ленчевская

Новости Беларуси. Экстремисты не попадут под амнистию. Депутаты Палаты представителей в двух чтениях приняли соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они согласны, что помилование по преступлениям, связанным с угрозой национальной безопасности, должно выноситься не безымянной категории лиц, а пофамильно и только через личное прошение к главе государства. В новом варианте документа уточнили в том числе ситуацию с преступлениями, которые связаны с оборотом наркотиков. Под амнистию попадут только несовершеннолетние. Парламентарии опасаются, что в противном случае подобный акт милосердия может быть воспринят в криминальной среде как послабление и зажжет зеленый свет для совершения новых правонарушений.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Лица, совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте, связанные с незаконным оборотом наркотиков, попадают под действующую амнистию. Взрослые – нет. Сегодня нужно посмотреть, что это преступление, к сожалению, имеет рост. Оно сегодня очень серьезно криминализировано. И поэтому, наверное, правильно, что лица взрослые, совершившие такое серьезное преступление, как оборот наркотиков, под амнистию не попадают. За коррупционные преступления будет применяться амнистия. Лицам, совершившим коррупционные преступления, будет снижено наказание на год. Но здесь тоже важно возмещение ущерба и, конечно, раскаяние.