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Работу может найти каждый. Три ярмарки вакансий пройдут 10 ноября в Беларуси

10 ноября 2022 08:26
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Новости Беларуси. Три электронные ярмарки вакансий пройдут 10 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из них уже началась. Ее организовали в Минске. Трудоустроиться предлагают в том числе молодежи.   

Работу может найти каждый. Три ярмарки вакансий пройдут 10 ноября в Беларуси-1

Ознакомиться с вакансиями, условиями работы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени сегодня также могут жители Светлогорского и Берестовицкого районов. Им следует лишь зайти на специализированную интернет-площадку государственной службы занятости.  

# Трудоустройство # общество # Фотофакт

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