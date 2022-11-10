Работу может найти каждый. Три ярмарки вакансий пройдут 10 ноября в Беларуси

Новости Беларуси. Три электронные ярмарки вакансий пройдут 10 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из них уже началась. Ее организовали в Минске. Трудоустроиться предлагают в том числе молодежи.

Ознакомиться с вакансиями, условиями работы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени сегодня также могут жители Светлогорского и Берестовицкого районов. Им следует лишь зайти на специализированную интернет-площадку государственной службы занятости.