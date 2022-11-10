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Какие законопроекты обсуждают депутаты на заседании 9-й сессии Палаты представителей?

10 ноября 2022 08:10
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Новости Беларуси. Заседание 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания. 10 ноября ряд законопроектов рассматривают парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие законопроекты обсуждают депутаты на заседании 9-й сессии Палаты представителей?-1

Пожалуй, самый обсуждаемый в обществе – «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Раннее стало известно, что документ будет рассмотрен сразу в двух чтениях.  

Какие законопроекты обсуждают депутаты на заседании 9-й сессии Палаты представителей?-4

Уделят депутаты внимание изменению законодательства, регламентирующих работу таких сфер, как образование и рынок ценных бумаг.  

# Палата представителей # общество # Фотофакт

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