Какие законопроекты обсуждают депутаты на заседании 9-й сессии Палаты представителей?

Новости Беларуси. Заседание 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания. 10 ноября ряд законопроектов рассматривают парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Заседание 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания. 10 ноября ряд законопроектов рассматривают парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожалуй, самый обсуждаемый в обществе – «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Раннее стало известно, что документ будет рассмотрен сразу в двух чтениях.
Уделят депутаты внимание изменению законодательства, регламентирующих работу таких сфер, как образование и рынок ценных бумаг.