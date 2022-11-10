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В Могилёвской области пройдёт автопробег «Символ единства» – какой план путешествия?

10 ноября 2022 08:30
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Новости Беларуси. 1 200 километров в пути. Маршрут такой протяженностью проложили участники автопробега «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Могилёвской области пройдёт автопробег «Символ единства» – какой план путешествия?-1

Он соединит все районы Могилевской области. В пунктах остановки запланированы митинги и памятные церемонии у обелисков. Рядом с ними появятся информационные таблички с QR-кодом. По ним, благодаря новым технологиям, можно будет узнать все о месте, которому поклоняются благодарные потомки.  

В Могилёвской области пройдёт автопробег «Символ единства» – какой план путешествия?-4

Путешествие рассчитано на четыре дня. На старте и на финише запланированы концерты. 10 ноября белорусские артисты выступят в Чаусах, а в воскресенье, 13 ноября, – в Осиповичах.  

# Год народного единства # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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