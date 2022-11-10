В Могилёвской области пройдёт автопробег «Символ единства» – какой план путешествия?

Новости Беларуси. 1 200 километров в пути. Маршрут такой протяженностью проложили участники автопробега «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 200 километров в пути. Маршрут такой протяженностью проложили участники автопробега «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он соединит все районы Могилевской области. В пунктах остановки запланированы митинги и памятные церемонии у обелисков. Рядом с ними появятся информационные таблички с QR-кодом. По ним, благодаря новым технологиям, можно будет узнать все о месте, которому поклоняются благодарные потомки.
Путешествие рассчитано на четыре дня. На старте и на финише запланированы концерты. 10 ноября белорусские артисты выступят в Чаусах, а в воскресенье, 13 ноября, – в Осиповичах.