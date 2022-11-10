В Могилёвской области пройдёт автопробег «Символ единства» – какой план путешествия?

Он соединит все районы Могилевской области. В пунктах остановки запланированы митинги и памятные церемонии у обелисков. Рядом с ними появятся информационные таблички с QR-кодом. По ним, благодаря новым технологиям, можно будет узнать все о месте, которому поклоняются благодарные потомки.