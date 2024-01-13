Кто и как оказывает помощь пожилым и одиноким людям в Минске? Интервью с Артёмом Цураном
Никто не должен остаться один. Сегодня в Беларуси проживает около 800 тысяч пожилых граждан и инвалидов, из которых почти 160 тысяч одинокие. Помогать им готовы 146 центров социального обслуживания и волонтеры во всех районах страны. Отметим, что система предоставления соцуслуг, сформированная сегодня в столице, – одно из зримых подтверждений социальной ориентированности нашего государства. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем.
В студии «Нового утра» Артем Николаевич Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома.
Какому количеству людей в Минске нужна помощь и кто ее оказывает?
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Такое благое дело, которое вы делаете в помощь людям, сколько вообще таких людей сейчас у нас в Минске? И как организуется эта помощь?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Кому она нужна, я попробую на этот вопрос ответить. Конечно, есть определенные категории, которые по законодательству мы обязаны опекать. Это одиноко проживающие граждане, но практически любому человеку, который уже в преклонном возрасте, периодически нужна какая-то дополнительная помощь. Для этого в Минске и созданы, я считаю, достаточно хорошие условия. Прежде всего, это территориальные центры социального обслуживания населения. Их у нас 9 по административным районам. Но каждый из них имеет свои филиалы, которые находятся непосредственно уже в микрорайонах, то есть приближенных к жилью. Таких у нас порядка 60 филиалов отдельных, которые располагаются и в жилых домах и в отдельных зданиях, приближенные непосредственно к людям. А всего это порядка 450 тысяч у нас пенсионеров, лица старше 60 лет. А на учете в территориальных центрах (находится там как и молодые инвалиды, так и взрослые) более 9 тысяч.
«Территориальные центры оказывают более 100 услуг»
Артем Цуран:
Территориальные центры оказывают более 100 услуг, которые оказываются как непосредственно в самом центре, так и на дому такие услуги оказываются, потому что не каждый из этих граждан готов передвигаться, поэтому используется и такая услуга, а также стационарная. Это уже непосредственно в самых наших интернатных учреждениях. Мы их сейчас переводим в пансионаты, их всего в Минске 9, но они совершенно разного тоже направления, начиная от детского и заканчивая пансионатами самостоятельного проживания. Там 3 000 человек у нас находится, поэтому спектр этих услуг достаточно большой.
Как пожилых и одиноких граждан поздравили с праздниками?
Александр Меженный, ведущий:
Ну, во-первых, хотелось бы сказать большое спасибо вам как представителю городской власти за то, что наш город действительно хорошеет. Это один момент. А второй момент, что мы реально видим, что так называемая безбарьерная среда, это все развивается. Мы видим, что действительно оказывается большое внимание тому, чтобы в городе было удобно всем категориям граждан. Большое количество волонтеров, которые в Минске работают, это отражение того, что наши люди не безразличные. Каким образом можно подключиться к этой работе и как вообще дело с волонтерами обстоит у нас сейчас на данный момент?
Артем Цуран:
Волонтерское движение, конечно, я бы его назвал глобальным по Минску. Запрос очень большой на то, чтобы кому-то помочь. Мы охватили порядка 8 000 наших пожилых и одиноких граждан, которые проживают в Минске, поздравлениями, например, к Новому году, с Рождеством: уборка в квартире, набор продуктов, помощь в приготовлении стола праздничного. Такие, кажется, обыденные вещи. Но это 8 000 человек, которые эту помощь запросили, и она нашла свое отражение. Я уже не говорю про эти же стационары, здесь как и социального направления, так и здравоохранение. Там прошли десятки, сотни концертов, поздравлений, начиная от наших общереспубликанских акций, заканчивая просто обычными коллективами студенческими. Очень много мы наблюдали вот такой инициативы, когда студенты со своим народным театром приходят в такие учреждения, дают концерты, это здорово. Самое интересное, что отдача видна даже и просто на лицах этих студентов.
Как обратиться за помощью и где готовится к открытию реабилитационный центр? Смотрите в видео.