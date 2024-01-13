Кто и как оказывает помощь пожилым и одиноким людям в Минске? Интервью с Артёмом Цураном

Никто не должен остаться один. Сегодня в Беларуси проживает около 800 тысяч пожилых граждан и инвалидов, из которых почти 160 тысяч одинокие. Помогать им готовы 146 центров социального обслуживания и волонтеры во всех районах страны. Отметим, что система предоставления соцуслуг, сформированная сегодня в столице, – одно из зримых подтверждений социальной ориентированности нашего государства. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии «Нового утра» Артем Николаевич Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома. Какому количеству людей в Минске нужна помощь и кто ее оказывает?

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Такое благое дело, которое вы делаете в помощь людям, сколько вообще таких людей сейчас у нас в Минске? И как организуется эта помощь? Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Кому она нужна, я попробую на этот вопрос ответить. Конечно, есть определенные категории, которые по законодательству мы обязаны опекать. Это одиноко проживающие граждане, но практически любому человеку, который уже в преклонном возрасте, периодически нужна какая-то дополнительная помощь. Для этого в Минске и созданы, я считаю, достаточно хорошие условия. Прежде всего, это территориальные центры социального обслуживания населения. Их у нас 9 по административным районам. Но каждый из них имеет свои филиалы, которые находятся непосредственно уже в микрорайонах, то есть приближенных к жилью. Таких у нас порядка 60 филиалов отдельных, которые располагаются и в жилых домах и в отдельных зданиях, приближенные непосредственно к людям. А всего это порядка 450 тысяч у нас пенсионеров, лица старше 60 лет. А на учете в территориальных центрах (находится там как и молодые инвалиды, так и взрослые) более 9 тысяч. «Территориальные центры оказывают более 100 услуг»

Артем Цуран:

Территориальные центры оказывают более 100 услуг, которые оказываются как непосредственно в самом центре, так и на дому такие услуги оказываются, потому что не каждый из этих граждан готов передвигаться, поэтому используется и такая услуга, а также стационарная. Это уже непосредственно в самых наших интернатных учреждениях. Мы их сейчас переводим в пансионаты, их всего в Минске 9, но они совершенно разного тоже направления, начиная от детского и заканчивая пансионатами самостоятельного проживания. Там 3 000 человек у нас находится, поэтому спектр этих услуг достаточно большой. Как пожилых и одиноких граждан поздравили с праздниками? Александр Меженный, ведущий:

Ну, во-первых, хотелось бы сказать большое спасибо вам как представителю городской власти за то, что наш город действительно хорошеет. Это один момент. А второй момент, что мы реально видим, что так называемая безбарьерная среда, это все развивается. Мы видим, что действительно оказывается большое внимание тому, чтобы в городе было удобно всем категориям граждан. Большое количество волонтеров, которые в Минске работают, это отражение того, что наши люди не безразличные. Каким образом можно подключиться к этой работе и как вообще дело с волонтерами обстоит у нас сейчас на данный момент?