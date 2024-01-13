Коллектив эстрадной песни «Сябрынка» получил спецпремию Президента. Эмоции участников

Поют и зажигают новые звезды. Такое дело всей жизни у гостей нашей студии. Мы приветствуем Татьяну Трухан, художественного руководителя заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра эстрадной песни «Сябрынка» театра Дворца культуры МАЗ и солистку коллектива Анну Шевель. Юрий Царев, ведущий:

Повод встретиться у нас великолепный, потому что накануне вы получили премию Президента за развитие лучших традиций и достижений национального искусства и активное участие в мероприятиях патриотической тематики. Поэтому мы вас поздравляем и хотим узнать, какие вы сейчас переживаете эмоции.

Татьяна Трухан, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрадной песни «Сябрынка»:

Эмоции, конечно, замечательные. Мы счастливы и воодушевлены. Все ребята коллектива, педагоги, я как художественный руководитель. Мы осознаем глубокую ответственность, потому что премия такого рода обязывает к стопроцентному профессионализму и выполнению уже наших творческих задач на максимально высоком уровне. Тем более и год, который наступил, объявлен Годом качества – это еще более усиливает наши задачи.

Юрий Царев:

Коллектив развивается. С чего приходилось начинать, как возникла идея, как вы достигли таких результатов? Татьяна Трухан:

В 2015 году, когда я пришла работать во Дворец культуры МАЗ, мне пришлось начинать с самого начала. Был кабинет, в котором была возможность создать свой новый коллектив. Создать коллектив – всегда такое серьезное образование социальное. Потому что это не просто люди, которые пришли и ушли. Это действительно ребята и люди, которые должны вместе делать общее дело, сотрудничать, дружить. Это достаточно высокий уровень общения людей между собой. И, конечно, начинала я совершенно с малого количества людей – 7 человек. Сегодня нас более 170 человек. Есть подготовительные группы, концертные составы, младшие, средние, старшие. Вокальные группы, хореографические, у каждой группы свое название, каждый ребенок соотносит себя с этой группой, то есть уже большой такой творческий механизм. Аня тоже буквально у истоков стояла этого коллектива.