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Что должно быть в машине при сложных погодных условиях? Памятка для водителей

13 января 2024 08:23
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Зима не щадит никого, даже водителей авто. На дорогах скользко, а за окном минус. Узнали у специалиста, что должно быть в машине каждого автомобилиста.

Что должно быть в машине при сложных погодных условиях? Памятка для водителей-1

Дмитрий Сазановец, инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД г. Минска:
В Республике Беларусь в последнее время ухудшились погодные условия, в результате которых водители, пешеходы и иные участники дорожного движения попадают в сложные погодные ситуации. Водители в случае выезда на дорогу обязаны иметь огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки. Кроме этого, необходимо использовать стеклоомывающую жидкость.

Что должно быть в машине при сложных погодных условиях? Памятка для водителей-4

Если вашу машину завалило снегом, обязательно воспользуйтесь щеткой. Важно: не открывайте резко дверь, иначе все попадет в салон авто. Чтобы спасти дворники от обледенения, можно применить забавный лайфхак – надеть на ночь носки или снять резинки. В сильный мороз некоторые рекомендуют укрывать капот ковром или другим материалом. Есть шанс, что с утра машина заведется.

Что должно быть в машине при сложных погодных условиях? Памятка для водителей-7

Что находится в машине сотрудника ГАИ, который выезжает на смену, смотрите в сюжете.

# Автомобили # общество

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