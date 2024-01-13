Белорусские учёные разрабатывают новый метод анализа тромбоцитов. Почему он важен?
Наука не стоит на месте. Белорусские ученые из года в год трудятся над множеством проектов. Сейчас исследователи разрабатывают новый метод анализа тромбоцитов с использованием проточной цитометрии. Узнаем, что это такое и как такой метод помогает спасать жизни пациентов.
Метод проточной цитометрии широко распространяется в мире и позволяет изучить причину нарушения тромбоцитов, например, какой рецептор не работает, в норме ли внутриклеточные гранулы и так далее.
Анатолий Кохан, младший научный сотрудник медицинской биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Мы исследуем различные аспекты функционирования тромбоцитов человека, так называемый функциональный статус – то, как они реагируют на различные стимулы. Этот метод важен, так как те подходы, которые существуют на данный момент в медицинской практике, которые исследуют основное свойство тромбоцитов, их способность к агрегации, недостаточно точны.
Тестирование проводится на крови больных с различными диагнозами: от врожденных редких тромбофилий до приобретенных онкологических заболеваний. Данный метод на этапе разработки, но уже сегодня его можно назвать достаточно успешным.
Анатолий Кохан:
В методе, который мы разрабатываем, мы смотрим на отдельные белковые структуры, размер тромбоцитов, как они реагируют, выпускают из себя различные гранулы, белки и взаимодействуют с клетками иммунной системы. Сам метод основан на использовании антител.
В чем плюсы отечественного метода в сравнении с классическим – смотрите в сюжете.