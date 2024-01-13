Белорусские учёные разрабатывают новый метод анализа тромбоцитов. Почему он важен?

Наука не стоит на месте. Белорусские ученые из года в год трудятся над множеством проектов. Сейчас исследователи разрабатывают новый метод анализа тромбоцитов с использованием проточной цитометрии. Узнаем, что это такое и как такой метод помогает спасать жизни пациентов.

Метод проточной цитометрии широко распространяется в мире и позволяет изучить причину нарушения тромбоцитов, например, какой рецептор не работает, в норме ли внутриклеточные гранулы и так далее.

Анатолий Кохан, младший научный сотрудник медицинской биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Мы исследуем различные аспекты функционирования тромбоцитов человека, так называемый функциональный статус – то, как они реагируют на различные стимулы. Этот метод важен, так как те подходы, которые существуют на данный момент в медицинской практике, которые исследуют основное свойство тромбоцитов, их способность к агрегации, недостаточно точны.

Тестирование проводится на крови больных с различными диагнозами: от врожденных редких тромбофилий до приобретенных онкологических заболеваний. Данный метод на этапе разработки, но уже сегодня его можно назвать достаточно успешным.