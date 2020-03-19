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«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников

19 марта 2020 18:33
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Новости Беларуси. Карту стоянок для водителей-международников составили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Схему разработали исключительно для перевозчиков – нерезидентов нашей страны.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-1

Такие меры необходимы для предотвращения завоза и распространения коронавируса. Обязанность информировать иностранцев и контролировать выполнение ими данных рекомендаций возложена на транспортную инспекцию.

Анастасия Бут продолжит.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-4

Анастасия Бут, корреспондент:
Отдохнуть, перекусить и заправиться теперь водителям-международникам настоятельно рекомендуют в условленных местах. В нашей стране их 43. Такое решение приняло Министерство транспорта и коммуникаций, чтобы предотвратить завоз и распространение инфекций, связанных с COVID-19.

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«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-7

Касается это исключительно нерезидентов Беларуси, то есть тех перевозчиков, которые следуют в нашу страну или через нее на машинах с иностранными номерами. Чтобы разглядеть номера, транспортная инспекция даже вооружилась биноклями.

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«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-10

Виктор Гончаров, начальник филиала Транспортной инспекции по Витебской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Транспортной инспекции поручено проводить информационную работу, информировать транзитных перевозчиков о наличии этой карты-схемы, распространять эту карту-схему перевозчикам, которые въезжают на территорию Республики Беларусь.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-13

Делается это для того, чтобы ограничить общение перевозчиков с гражданами нашей страны, а заодно сократить время пребывания водителей-международников в Беларуси. В идеале – успеть проехать страну в течение суток.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-16

Кто его знает, какой водитель, с какой страны едет, где и с кем он общался. Поэтому, я считаю, в принципе это хорошо.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-19

Дозатор локтевой на таможне, чтобы руки помыть. Это хорошо.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-22

Стоянка мне нужна в Борисовском, у меня времени хватает до Борисовского. Там большая стоянка, кафе хорошее, душ и все остальное.
И обозначена?
Да, инспектор сказал, что обозначена.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-25

Рейдовые группы объезжают и все ближайшие автостоянки. Сейчас эти места в списке нежелательных.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-28

Данная стоянка не находится в данном списке. Я вам дам карту, на каких стоянках можно стоять. Поэтому мы настоятельно вам рекомендуем сменить место стоянки.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-31

Понимают важность принятого решения и владельцы частного бизнеса. Хозяин крупного придорожного сервиса Дмитрий Карась готов и сам соблюдать любые условия, чтобы его стоянку включили в перечень рекомендованных пунктов отдыха. К слову, не денег ради. Комфортный транзит и безопасная дорога, признается бизнесмен, сейчас для каждого водителя – лучшая профилактика.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-34

Дмитрий Карась, владелец придорожного сервиса:
Есть все средства абсолютно, антисептики – уже давным-давно, я думаю, даже одни из самых первых. Пожалуйста, скажите, что нам нужно еще добавить, чтобы к нам можно было заезжать. Мы просим добавить нас в этот список.

«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников-37

Анастасия Бут, корреспондент:
Работу по информированию водителей сотрудники Транспортной инспекции начали в полночь. К этому часу только в Витебской области раздали почти 5 тысяч листовок. Отмечу, что геолокацию стоянок можно посмотреть на сайте Минтранса в режиме онлайн.

# Коронавирус # общество # Анастасия Бут # Виктор Гончаров # Дмитрий Карась # Фотофакт

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