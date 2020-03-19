Минтранс определил места заправки и питания водителей транзитного транспорта

Всего на схеме 43 пункта. Это – места для заправки машин, а также отдыха и питания водителей-международников. Геолокацию стоянок можно изучить на сайте Министерства транспорта на русском и английском языках.

Виктор Гончаров, начальник филиала Транспортной инспекции по Витебской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Карта-схема разрабатывалась с учетом режима труда и отдыха водителей, которые они должны соблюдать при выполнении международных перевозок. Опять же, с учетом тех же физиологических потребностей человека, что после определенного времени управления транспортным средством он должен отдохнуть, умыться, принять пищу и продолжать свое движение. По максимуму минимизировать количество контактов с нашими гражданами и сократить время нахождения на территории Республики Беларусь.