МИД: «Настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж»

Новости Беларуси. Сегодня, 19 марта, белорусский МИД отметил, что совместная с российскими коллегами работа по возвращению домой туристов, которые сейчас находятся в Польше, ведется постоянно и конструктивно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесное взаимодействие выстроено со всеми заинтересованными службами, процесс нормализуется. Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился

В то же время уже сегодня ночью во «Внуково» прилетят белорусские туристы, которые находились на отдыхе в Таиланде. Над решением этого вопроса также совместно работали дипломатические миссии Беларуси и России. Пока еще сложно решается вопрос с возвращением домой туристов из Гоа и Шри-Ланки.