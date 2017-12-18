Прямой эфир

Конкурс юных журналистов прошел в Минске

18 декабря 2017 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ты в эфире! Конкурс юных журналистов провели в столице. Участвовать мог любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурс юных журналистов прошел в Минске-1

Главный критерий – креативность и возраст до 18 лет. Фотоработы, видеоролики и печатные материалы – всего на суд профессионального жюри представили более 400 работ. 

Конкурс юных журналистов прошел в Минске-3

Екатерина Кузьменко, заместитель директора УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи»:
Это очень важный, очень нужный конкурс. Здесь собрались ребята, которые в будущем планируют связать свою жизнь с журналистикой. Возможно, они будут работать в газете, радио и, надеемся, что на телевидении.

Конкурс юных журналистов прошел в Минске-5

Тимофей Логвин, учащийся ГУО «Гимназия г. Осиповичи» Могилёвской области:
Я немного сейчас в шоке. Я очень хочу быть журналистом в будущем. Этот конкурс дал мне шанс, возможность проявить себя, посмотреть на что я способен.  

Конкурс юных журналистов прошел в Минске-7

Конкурсантов наградили не только грамотами, но и ценными призами. Для ребят провели мастер-классы и рассказали о тонкостях работы. Посвятили конкурс пятисотлетию книгопечатания и году белорусской науки.

Конкурс юных журналистов прошел в Минске-9
# Журналистика

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли принести на работу свой обогреватель?
18 декабря 2017 17:43

Можно ли принести на работу свой обогреватель?

«Как во вредных условиях труда»: если на работе проблемы с температурой, что положено сотрудникам?
18 декабря 2017 17:38

«Как во вредных условиях труда»: если на работе проблемы с температурой, что положено сотрудникам?

Замерзаем на работе: куда жаловаться и как накажут виновных
18 декабря 2017 17:27

Замерзаем на работе: куда жаловаться и как накажут виновных