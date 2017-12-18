Конкурс юных журналистов прошел в Минске

Новости Беларуси. Ты в эфире! Конкурс юных журналистов провели в столице. Участвовать мог любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ты в эфире! Конкурс юных журналистов провели в столице. Участвовать мог любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Главный критерий – креативность и возраст до 18 лет. Фотоработы, видеоролики и печатные материалы – всего на суд профессионального жюри представили более 400 работ.
Екатерина Кузьменко, заместитель директора УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи»:
Это очень важный, очень нужный конкурс. Здесь собрались ребята, которые в будущем планируют связать свою жизнь с журналистикой. Возможно, они будут работать в газете, радио и, надеемся, что на телевидении.
Тимофей Логвин, учащийся ГУО «Гимназия г. Осиповичи» Могилёвской области:
Я немного сейчас в шоке. Я очень хочу быть журналистом в будущем. Этот конкурс дал мне шанс, возможность проявить себя, посмотреть на что я способен.
Конкурсантов наградили не только грамотами, но и ценными призами. Для ребят провели мастер-классы и рассказали о тонкостях работы. Посвятили конкурс пятисотлетию книгопечатания и году белорусской науки.