Кто должен оплачивать коммуналку и налог на сдачу квартиры? Спросили у агента по недвижимости

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Расскажите нам, кто должен оплачивать все-таки коммунальные в съемной квартире? Этот договор – я знаю, что там платят налоги какие-то с него?

Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Колосовская, специалист по недвижимости, агент года-2022:

Да. Налог платит тот, кто сдает квартиру, а коммунальные платежи, как правило, платит тот, кто снимает, но можно договориться. Я сама снимаю квартиру. Всегда оплачивает тот, кто снимает, потому что там есть расходы воды и так далее. Потому что невозможно договориться: я столько воды израсходую или столько, поэтому сумма должна как-то фиксироваться. У нас не прописан человек в квартире, и собственник квартиры пошел нам на уступки. В период, когда отопление, то мы можем платить на 50 долларов меньше.

Ольга Шерснева:

Он просто знает, где вы работаете.

Виктория Колосовская:

Он купил у нас эту квартиру, а мы у него сняли.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Какие взаимовыгодные отношения.

«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя – подробнее здесь.