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Весенние ярмарки в Копыле будут работать с 1 апреля до мая

30 марта 2023 14:52
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Новости Беларуси. 1 апреля на Копыльщине будет дан старт весенним ярмаркам. Плодоовощную продукцию можно будет приобрести на специально выделенной площадке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весенние ярмарки в Копыле будут работать с 1 апреля до мая-1

Место определено – улица 2-я Заозерная. Заявки тоже поданы. В широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная, мясная, молочная продукция, овощи и фрукты. Дачники-любители смогут найти саженцы, семена, инвентарь. Привезут на ярмарку свои работы и мастера народного творчества.

Весенние ярмарки в Копыле будут работать с 1 апреля до мая-4

Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
Пользуется спросом в основном продукция сельскохозяйственных организаций. Так как сейчас наступает сезон посадочного материала – томатов, огурцов, саженцев – это, конечно, очень приветствуется. Жители всегда ждут с нетерпением эти ярмарки, подключаются. Хочу, кстати, отметить сюда, к продажам, и наш Копыльский опытный лесхоз.

Весенние ярмарки в Копыле будут работать с 1 апреля до мая-7

Такая бойкая торговля в Копыльском районе будет проходить регулярно по субботам, вплоть до мая. А с 8 апреля в Минской области стартует сезон региональных ярмарок. Первыми развернут торговые ряды представители Борисова, Вилейки, Слуцка и Солигорска.

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# Торговля в Беларуси # общество # Светлана Малиновская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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