Весенние ярмарки в Копыле будут работать с 1 апреля до мая

Новости Беларуси. 1 апреля на Копыльщине будет дан старт весенним ярмаркам. Плодоовощную продукцию можно будет приобрести на специально выделенной площадке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Место определено – улица 2-я Заозерная. Заявки тоже поданы. В широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная, мясная, молочная продукция, овощи и фрукты. Дачники-любители смогут найти саженцы, семена, инвентарь. Привезут на ярмарку свои работы и мастера народного творчества.

Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Пользуется спросом в основном продукция сельскохозяйственных организаций. Так как сейчас наступает сезон посадочного материала – томатов, огурцов, саженцев – это, конечно, очень приветствуется. Жители всегда ждут с нетерпением эти ярмарки, подключаются. Хочу, кстати, отметить сюда, к продажам, и наш Копыльский опытный лесхоз.