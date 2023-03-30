Весенние ярмарки в Копыле будут работать с 1 апреля до мая

Новости Беларуси. 1 апреля на Копыльщине будет дан старт весенним ярмаркам. Плодоовощную продукцию можно будет приобрести на специально выделенной площадке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 апреля на Копыльщине будет дан старт весенним ярмаркам. Плодоовощную продукцию можно будет приобрести на специально выделенной площадке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Место определено – улица 2-я Заозерная. Заявки тоже поданы. В широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная, мясная, молочная продукция, овощи и фрукты. Дачники-любители смогут найти саженцы, семена, инвентарь. Привезут на ярмарку свои работы и мастера народного творчества.
Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
Пользуется спросом в основном продукция сельскохозяйственных организаций. Так как сейчас наступает сезон посадочного материала – томатов, огурцов, саженцев – это, конечно, очень приветствуется. Жители всегда ждут с нетерпением эти ярмарки, подключаются. Хочу, кстати, отметить сюда, к продажам, и наш Копыльский опытный лесхоз.
Такая бойкая торговля в Копыльском районе будет проходить регулярно по субботам, вплоть до мая. А с 8 апреля в Минской области стартует сезон региональных ярмарок. Первыми развернут торговые ряды представители Борисова, Вилейки, Слуцка и Солигорска.
Подписывайтесь на нас в Telegram!