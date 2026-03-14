Трамп: самолеты-заправщики США уцелели во время атаки на базу в Саудовской Аравии

По утверждению американского лидера Дональда Трампа, самолеты-заправщики ВВС США остались целы после атаки на базу в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что у 4 из 5 самолетов нет видимых повреждений. Еще один, как рассказал Трамп, получил некоторые повреждения, но в скором времени сможет подняться в воздух.

Ранее в материале Wall Street Journal сообщалось о повреждении 5 самолетов-заправщиков вследствие атаки по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.

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