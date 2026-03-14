Как побороть прокрастинацию? Советы от психолога

Анна Бедрицкая, психолог:

Как перестать откладывать дела на потом? Прокрастинация – это не лень, а обычное нормальное состояние психики. Если ты откладываешь дела на потом – с тобой все в порядке. Так получилось, что мы развиваемся в труде и вынуждены делать наши повседневные дела, нравится нам это или нет. И тогда я предлагаю несколько способов, что же делать, чтобы справиться с откладыванием дел на потом.

В моей практике, как правило, ситуация с прокрастинацией связана с негативным жизненным опытом. То есть была какая-то ситуация, в которой человек не справился и сделал вывод, что больше не получится. Поэтому следует разобраться с той ситуацией в прошлом, которая оставила свой отпечаток и след, чтобы с уверенностью идти в свое будущее.

Если все-таки никак не получается начать новое дело или начать действовать, вам нужно заручиться поддержкой. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые сталкивались с такой проблемой и преодолели ее. Поддержка очень важна.

Не ешьте слона целиком, разделите его на маленькие кусочки, разделите свое большое дело на маленькие задачки, сделайте первый шажочек. Так называемое искусство маленьких шажков. Исследуй эту проблему, эту задачу с разных сторон и главное начни действовать маленькими шажочками, тогда у тебя все получится. Начни свое дело и обязательно, проработав какой-то период времени, сделай себе пятиминутный перерыв на какое-то приятное занятие, например, на чашечку кофе или на разговор с подругой. Обязательно давай себе отдых и поощрение. Установите реальные сроки и дедлайны для самого себя и старайтесь придерживаться их. И не вините себя, если у вас что-то не получится. Если не получается, это абсолютно нормально, нужно остановиться и можно попробовать снова.