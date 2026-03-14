Прямой эфир

Как проходил отбор для акции «Мы – граждане Беларуси!» – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ

14 марта 2026 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит акция «Мы – граждане Беларуси!». Этой традицией уже 22 года, ее заложил БРСМ. О гражданской идентичности и важности проекта поговорим с гостем. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь –  Владимир Павловский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ».

Как проходил отбор для акции «Мы – граждане Беларуси!» – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ-2

Александр Стасевич, ведущий: 
Владимир, 9 марта в Конституционном Суде Республики Беларусь первые счастливчики получили свои заветные паспорта. Как отбирали ребят для этой акции?

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Да, действительно, на протяжении всей недели, в преддверии 15 марта, Дня Конституции Республики Беларусь, огромное количество молодых людей, достойных молодых людей, потому что это даже можно сказать не отбор, а именно выкристаллизация молодых людей, которые на протяжении прошлого года занимали почетные места в предметных олимпиадах, те, которые уже достигли определенных успехов в спорте, в творчестве, в общественной жизни. И это тот костяк нашей молодежи, которая на сегодняшний день в том числе и мотивирует своих товарищей, своих одноклассников, чтобы и они также активно участвовали во всех процессах, которые проходят в учебных заведениях. И тем самым, конечно же, прославляли, в том числе и нашу Республику Беларусь. Потому что множество ребят также не только в национальных конкурсах принимали участие и победили, а также представляли нашу страну на международной арене.

Как проходил отбор для акции «Мы – граждане Беларуси!» – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ-4

Александр Стасевич:
Чтобы ребята запомнили этот торжественный момент, в этот день им вручают не только паспорт, там еще и памятные подарки?

Владимир Павловский:
Да. У нас от Союза молодежи предусмотрен такой бокс, в котором присутствуют самые главные символы нашей суверенной независимой Республики Беларусь – флаг Республики Беларусь, Конституция. И, конечно же, такой символ, то есть наша страна, на которой нанесены каждый район, областной центр, для того, чтобы молодые люди, которые также приезжают со всей Республики Беларусь, общались на данной торжественной церемонии, они также знакомились и изучали нашу страну еще более детально.

Подробнее в видео.

# Владимир Павловский

Другие новости рубрики

Все новости
Хозяйства Брестской и Гродненской областей ведут сев яровых культур
14 марта 2026 13:36

Хозяйства Брестской и Гродненской областей ведут сев яровых культур

Лечение – это не только таблетки и уколы. Разбираемся в пользе реабилитации растениями
14 марта 2026 13:20

Лечение – это не только таблетки и уколы. Разбираемся в пользе реабилитации растениями

В Витебск доставили ковчег с частичкой пояса Пресвятой Богородицы
14 марта 2026 11:13

В Витебск доставили ковчег с частичкой пояса Пресвятой Богородицы