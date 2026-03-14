Как проходил отбор для акции «Мы – граждане Беларуси!» – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ

В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит акция «Мы – граждане Беларуси!». Этой традицией уже 22 года, ее заложил БРСМ. О гражданской идентичности и важности проекта поговорим с гостем.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»: Да, действительно, на протяжении всей недели, в преддверии 15 марта, Дня Конституции Республики Беларусь, огромное количество молодых людей, достойных молодых людей, потому что это даже можно сказать не отбор, а именно выкристаллизация молодых людей, которые на протяжении прошлого года занимали почетные места в предметных олимпиадах, те, которые уже достигли определенных успехов в спорте, в творчестве, в общественной жизни. И это тот костяк нашей молодежи, которая на сегодняшний день в том числе и мотивирует своих товарищей, своих одноклассников, чтобы и они также активно участвовали во всех процессах, которые проходят в учебных заведениях. И тем самым, конечно же, прославляли, в том числе и нашу Республику Беларусь. Потому что множество ребят также не только в национальных конкурсах принимали участие и победили, а также представляли нашу страну на международной арене.

Александр Стасевич:

Чтобы ребята запомнили этот торжественный момент, в этот день им вручают не только паспорт, там еще и памятные подарки?

Владимир Павловский:

Да. У нас от Союза молодежи предусмотрен такой бокс, в котором присутствуют самые главные символы нашей суверенной независимой Республики Беларусь – флаг Республики Беларусь, Конституция. И, конечно же, такой символ, то есть наша страна, на которой нанесены каждый район, областной центр, для того, чтобы молодые люди, которые также приезжают со всей Республики Беларусь, общались на данной торжественной церемонии, они также знакомились и изучали нашу страну еще более детально.