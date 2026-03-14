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В Иране назвали Украину законной целью Тегерана

14 марта 2026 14:30
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В Иране назвали Украину законной целью Тегерана-0

В Иране информировали, что Украина теперь – законная цель для иранских ударов, пишет РИА Новости.

Председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи, ссылаясь на ст. 51 Устава ООН, указал, что поддержка Киевом Тель-Авива с помощью БПЛА превращает всю территорию Украины в «законную цель для Ирана».

Официальная информация о сотрудничестве украинской и израильской сторон в сфере БЛА отсутствует. Однако ранее Владимир Зеленский рассказывал об отправке «соответствующих специалистов» на территорию Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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