Реконструкция боя. Масштабную патриотическую акцию к 9 Мая развернули белорусские милиционеры

Новости Беларуси. Легендарной страницей в истории ВОВ стала оборона Могилева, где за 23 дня противостояния немцы потеряли 24 самолета и около 200 танков. Среди тех, чей подвиг до сих пор пересказывают местные жители, милиционеры батальона капитана Владимирова. 6 дней и ночей без сна и отдыха люди в погонах бесстрашно сдерживали натиск фашистов возле деревни Гаи Могилевского района. 7 мая сюда из разных уголков страны приехали тысячи милиционеров, как говорят не по приказу, по зову сердца, чтобы почтить память коллег. Большое мероприятие с новыми погонами, шумной реконструкцией последнего боя батальона, вкусной солдатской кашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – Юлия Мычка.

С самого утра мемориал батальону милиции капитана Владимирова утопает в алых гвоздиках. Деревня Гаи не помнит такого масштабного паломничества людей в эти места. Милиционеры со всех уголков Беларуси автопробегом «Во имя Победы» прибыли сюда, чтобы отдать дань памяти подвигу коллег, которые мужественно держали оборону в 1941 году. Семья Михалевич приехала из Минска. К поездке готовились – детям накануне даже купили специальную одежду.

Сергей Михалевич, житель Минска:

Мы хотели вообще-то в Хатынь поехать, но увидели рекламу по телевизору. Решили сюда поехать, с внуками поговорили, они согласились. На все мероприятия такие ездим.

Возложение цветов, минута молчания и трогательные песни о войне. А еще в этот символический день на плечи работникам милиции упали новые звезды. 10 капитанов досрочно получили сегодня погоны.

Александр Рабцевич, сотрудник УВД Могилевской области:

Это событие для меня очень важное, так как для каждого сотрудника получение очередного, в данном случае внеочередного, звания капитана милиции. Это очень достойно, знаменательно. Спасибо руководству, что поддерживают историческую память, так как не должна зарастать тропа к памятнику.

А в небе уже слышен рев самолета. На легендарном поле развернулась реконструкция – последний бой капитана Владимирова. Четыре ключевых эпизода: авианалет, бомбежка мирных жителей, наступление захватчиков и контратака.

Юлия Мычка, корреспондент:

Многие семьи приехали сюда с самого утра, уже к вечеру, конечно, проголодались. Как нельзя кстати солдатская поляна и, наверное, очень вкусная каша.

Екатерина Гречко, жительница Могилева:

От праздника впечатление – такого я еще не видела. Очень насыщенный праздник, приехали давно. Всем детям понравилось, не хотели уходить.