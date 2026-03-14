Хобби может стать карьерой – рассказываем об автомотоспорте в Центре технического творчества

Мощный старт большой карьеры. Минский Центр технического творчества – это 18 современных лабораторий и более 280 объединений по интересам. В арсенале – робототехника, 3D-моделирование, авиа-, судомоделирование. А для любителей экстрима – автомотоспорт. В лаборатории драйва работают два направления – картинг и детская мотошкола.

Михаил Коваленок, заведующий лабораторией автомототехники Центра технического творчества детей и молодежи:

В школу картинга мы принимаем детей с 7 лет, в школу мотоспорта принимаем с 10 лет. У нас есть современный инструмент, современная техника, новая. У нас программа комплексная, ребята занимаются, теоретические занятия обязательно присутствуют. Час в неделю проходят в кабинете, они изучают устройство техники.

Лаборатория оснащена техникой и оборудованием. Преподаватели – вчерашние ученики, которые начинали здесь, окончили высшие учебные заведения и вернулись работать в Центр.

Спортивное направление. Ребята изучают правила дорожного движения и тонкость автоспорта, знакомятся с регламентом соревнований, судейством и организационными нюансами. Более того, ученики сами пробуют себя в роли судей. Теоретическая база закладывается в учебных классах, а затем отрабатывается на практике. Программа обучения включает в себя три часа в неделю, один час теории и два часа вождения на уличной площадке.