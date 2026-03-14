ВС России сбили RQ-35 Heidrun из Дании

Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» Минобороны РФ тараном сбили высотные беспилотные летательные аппараты самолетного типа ВС Украины, пишет РИА Новости.

Так, среди пораженных беспилотников ВСУ в зоне СВО: многофункциональный «Сыч», разведывательные «Мары», RQ-35 Heidrun (производятся в Дании), «Лелека», «Щедрик» и FlyEye (производятся в Польше), дроны-«камикадзе» Vector (производятся в Германии) и Hornet (производятся в США), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70.

Трамп: самолеты-заправщики США уцелели во время атаки на базу в Саудовской Аравии

Фото: Pinterest