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ВС России сбили RQ-35 Heidrun из Дании

14 марта 2026 15:11
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ВС России сбили RQ-35 Heidrun из Дании-0

Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» Минобороны РФ тараном сбили высотные беспилотные летательные аппараты самолетного типа ВС Украины, пишет РИА Новости.

Так, среди пораженных беспилотников ВСУ в зоне СВО: многофункциональный «Сыч», разведывательные «Мары», RQ-35 Heidrun (производятся в Дании), «Лелека», «Щедрик» и FlyEye (производятся в Польше), дроны-«камикадзе» Vector (производятся в Германии) и Hornet (производятся в США), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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