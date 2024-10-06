Крутой: сейчас большой запрос на обучение на белорусском. Президент поддерживает эти тенденции

В Беларуси отмечают День учителя. Профессия, требующая самоотдачи и выдержки. Но и результаты труда того стоят. О лучших воспитанниках всегда помнят, конечно, ими гордятся, часто вместе со всей страной, а то и со всем миром.

Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов. Читайте здесь.

Дмитрий Крутой помнит всех своих учителей и из небольшой сельской школы (агрогородской, как нынче звучит) – до городской студенческой скамьи. Но, конечно, самые теплые впечатления от моментов, «калі перапынкаў не чакаў, а слухаў з задавальненнем настаўнікаў».