Крутой: сейчас большой запрос на обучение на белорусском. Президент поддерживает эти тенденции

В Беларуси отмечают День учителя. Профессия, требующая самоотдачи и выдержки. Но и результаты труда того стоят. О лучших воспитанниках всегда помнят, конечно, ими гордятся, часто вместе со всей страной, а то и со всем миром.
Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов. Читайте здесь.
Дмитрий Крутой помнит всех своих учителей и из небольшой сельской школы (агрогородской, как нынче звучит) – до городской студенческой скамьи. Но, конечно, самые теплые впечатления от моментов, «калі перапынкаў не чакаў, а слухаў з задавальненнем настаўнікаў».
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Первые четыре класса у меня все предметы в школе были на белорусском языке. Главное впечатление – это учителя. Все-таки советские учителя, эта советская закалка, спрос… Я помню, что очень волнительно всегда было готовиться к урокам. Выполняли все задания. Но когда я переехал уже в районную школу, в районный центр, то где-то полгода мне понадобилось на привыкание к ряду предметов на русском языке. Сейчас большой запрос на обучение на белорусском языке. Мы с нашим министром образования обсуждаем, может быть, как-то более ярко показать те учебные заведения, которые проводят обучение только на белорусском языке. Президент всегда поддерживает эти тенденции. До момента объявления нашим лидером пятилетки… Но он еще думает, еще окончательное решение не принято, но по крайней мере уже Президент об этом сказал, что у нас будет пятилетка качества, но одним из вариантов многочисленных, чему посвятить 2025-й год, был Год беларускай мовы.