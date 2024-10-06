Буллинг в польских школах – как дети стали заложниками решения уехавших белорусов?
Наверное, после родителей самый важный человек в жизни каждого – это учитель. Найти хорошего, который может стать даже наставником, – большая удача. Не каждому везет. Если встретится такой человек на пути, то будешь о нем вспоминать с теплотой и благодарностью всю жизнь. Но обучение – это дорога с двусторонним движением.
Педагог несет не только и не столько информацию, а вкладывает в неокрепшие умы знания, из которых и формируется мировоззрение наших детей. Сейчас мы много говорим о воспитании патриотов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вот и давайте подумаем, с кого и где оно начинается. Об этом же по сути говорит и Президент, отвечая на вопрос, почему нашу историю хотят переписать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас хотят переформатировать. Нас хотят сделать другими. Иванами, не помнящими родства своего – вот чего от нас хотят. Это шаги к главной цели. Нас снова, ну как раньше говорили, хотят покорить, поставить на колени. Нас снова хотят заставить делать то, что им нужно, чтобы жить за наш счет – вот в чем вся проблема. Поэтому нам надо своим умом, как полешуки.
Белорусы на своем опыте, в первую очередь 2020 год, поняли, что если мы не возьмемся за образование наших детей, то за нас это сделают на западные гранты. Что в итоге бывает, знаем, проходили.
После этого некоторые, поддавшись волне, эмоциям, уехали за границу. В основном, конечно, в Литву и Польшу. Наверное, за правду приняли то, о чем талдычили западные лекторы, а сейчас уехавшие создают отдельные чаты, где рассказывают, как белорусских детей в польских школах нещадно буллят. Одноклассники считают их людьми второго сорта, обзывают картофельными и не хотят сидеть на одной партой. Но это еще цветочки. В некоторых случая угрозы гораздо серьезнее.
Добрый вечер, мне нужен совет, а может и помощь, моего сына избили в техникуме в Катовице – одноклассник поляк, который год его буллил. Мой ребенок, как мог, уходил от конфликтов. И вот 18.09.2024 сына избили в коридоре техникума, результат – поломана кость под левым глазом, естественно, кровоподтеки, отечность, глаз не открывается. Техникум не вызвал ни скорой, ни полицию, они позвонили мне и предложили забрать избитого ребенка и отвезти в больницу на трамвае. После суток в госпитале, мы подали заявление в полицию, в понедельник предстоящий будет консультация с хирургом о предстоящей операции. Нужна помощь, чтобы полиция не спустила на тормоза это дело, чтобы виновные были наказаны и, естественно, возместили лечение и реабилитацию ребенку.
Детский коллектив – это, конечно, сложная экосистема, но еще сложнее отстаивать свои права на чужой территории. Это касается, как детей, так и взрослых. Но каждый решает волен решать сам, где лучше ему и его детям.
Буллинг продолжается 24 часа в сутки – как «выживают» белорусские дети в Польше.