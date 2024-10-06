Буллинг в польских школах – как дети стали заложниками решения уехавших белорусов?

Наверное, после родителей самый важный человек в жизни каждого – это учитель. Найти хорошего, который может стать даже наставником, – большая удача. Не каждому везет. Если встретится такой человек на пути, то будешь о нем вспоминать с теплотой и благодарностью всю жизнь. Но обучение – это дорога с двусторонним движением.

Педагог несет не только и не столько информацию, а вкладывает в неокрепшие умы знания, из которых и формируется мировоззрение наших детей. Сейчас мы много говорим о воспитании патриотов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вот и давайте подумаем, с кого и где оно начинается. Об этом же по сути говорит и Президент, отвечая на вопрос, почему нашу историю хотят переписать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас хотят переформатировать. Нас хотят сделать другими. Иванами, не помнящими родства своего – вот чего от нас хотят. Это шаги к главной цели. Нас снова, ну как раньше говорили, хотят покорить, поставить на колени. Нас снова хотят заставить делать то, что им нужно, чтобы жить за наш счет – вот в чем вся проблема. Поэтому нам надо своим умом, как полешуки.

Белорусы на своем опыте, в первую очередь 2020 год, поняли, что если мы не возьмемся за образование наших детей, то за нас это сделают на западные гранты. Что в итоге бывает, знаем, проходили.

После этого некоторые, поддавшись волне, эмоциям, уехали за границу. В основном, конечно, в Литву и Польшу. Наверное, за правду приняли то, о чем талдычили западные лекторы, а сейчас уехавшие создают отдельные чаты, где рассказывают, как белорусских детей в польских школах нещадно буллят. Одноклассники считают их людьми второго сорта, обзывают картофельными и не хотят сидеть на одной партой. Но это еще цветочки. В некоторых случая угрозы гораздо серьезнее.