Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов

В Беларуси отмечают День учителя. Профессия, требующая самоотдачи и выдержки. Но и результаты труда того стоят. О лучших воспитанниках всегда помнят, конечно, ими гордятся, часто вместе со всей страной, а то и со всем миром. Где учился Дмитрий Крутой, кто раскрыл талант Руслана Алехно и что задавали Максиму Рыженкову? О талантливых учениках и их учителях расскажет Юлия Мычка.

Это сегодня его песни поет вся страна, а в школьные годы о таланте Руслана Алехно никто даже не догадывался. Он не стремился покорить школьную сцену, песни под гитару до утра – тоже не про него. И на этих общих фотографиях 7-го и 8-го «Б» класса вычислить будущую звезду сложно.

Для Татьяны Ивановны тот самый 5-й «Б» был премьерой. Молодая выпускница педуниверситета впервые взяла классное руководство и переживала, сможет ли найти общий язык с новым поколением 90-х.

Татьяна Волец, классный руководитель Руслана Алехно, учитель информатики Средней школы № 9 Бобруйска:

В этом классе Руслан наш появился не сразу, не с 1-го класса, немножко позже, но его в классе все сразу приняли, он был хорошим, уравновешенным, добрым мальчиком, поэтому в класс влился очень быстро. Его голос станет настоящим открытием для педколлектива. Теперь почти у каждого из учителей 9-й школы в плейлисте обязательно есть его песня.

Татьяна Волец:

Попалась мне его песня «Жить». Я переслушивала несколько раз. У него есть душа, душа красивая, поэтому он похож на того мальчика, которым был в школе.

Ее самого знаменитого ученика теперь часто показывают по телевизору. Он был самым молодым министром в правительстве, послом Беларуси в России, а сегодня занимает высокий пост главы Администрации Президента. Дмитрий Крутой – выпускник маленькой Кличевской школы, которая была восстановлена на довоенном фундаменте. Но не размеры учебного заведения, а масштабы педагогов делают из учеников людей с большой буквы.

Валентина Козлова, классный руководитель Дмитрия Крутого:

Самый обыкновенный парень. Энергичный, быстрый, активный, на перерывах погонять мяч, побегать с друзьями, ну нет вопросов. Неконфликтный совершенно. Очень умел дружить и с мальчиками, и с девочками. Никогда не возникало никаких вопросов. Учился хорошо.

На выпускном, где Дмитрию Крутому вручат золотую медаль, Валентина Николаевна скажет всего одно слово, надежный. И теперь, спустя годы, понимает, насколько же была права в своей самой короткой характеристике. Валентина Козлова:

Не надо несколько раз напоминать. Если взялся, сделает, доведет дело до конца. И жизнь теперь подтверждает мои слова. Только надежному, ответственному, грамотному, исполнительному человеку в государстве могут доверять такие высокие посты.

Валентина Николаевна гордится своим учеником и по несколько раз пересматривает его интервью, вслушиваясь в каждое слово. И все время ждет ее, ту самую визитную карточку Дмитрия Крутого.