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«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске

07 марта 2022 10:38
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Новости Беларуси. Несколько сотен девушек приняли участие в спортивном забеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске-1

Старт был дан у Дворца спорта. Участницам предстояло преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Скорость здесь не в приоритете, главное – позитивный настрой и предпраздничная атмосфера. Для многих яркие парики и необычные платья стали незаменимым аксессуаром для забега.

«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске-4

Очень много эмоций, впечатления только яркие, как сегодняшнее солнце. Чувствуется красивый забег, весна. Я уже участвую не в первый раз, и у меня этот забег ассоциируется с весной, с 8 Марта. Специально готовила костюм целый год практически. Это костюм василька, как раз цветочный и синий, как небо, красивый к забегу.

«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске-7

Я бегу не первый раз уже, стараемся принимать всей семьей активное участие в таких спортивных мероприятиях. Это хороший повод собраться всем вместе и отметить праздник весны. Порадоваться хорошей погоде и, собственно, проверить свои возможности.

«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске-10

В этом году я с нетерпением ждала, когда все-таки будет объявлена регистрация, боялась, что забег не состоится, тем не менее все прошло хорошо.

«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске-13

Уже на финише в парке Победы спортивных красавиц ждали медали, цветы и, конечно же, теплые поздравления.

# Спортивные соревнования # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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