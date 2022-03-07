«Специально готовила костюм». Посмотрите, как прошёл женский забег Beauty run в Минске

Новости Беларуси. Несколько сотен девушек приняли участие в спортивном забеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт был дан у Дворца спорта. Участницам предстояло преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Скорость здесь не в приоритете, главное – позитивный настрой и предпраздничная атмосфера. Для многих яркие парики и необычные платья стали незаменимым аксессуаром для забега.

Очень много эмоций, впечатления только яркие, как сегодняшнее солнце. Чувствуется красивый забег, весна. Я уже участвую не в первый раз, и у меня этот забег ассоциируется с весной, с 8 Марта. Специально готовила костюм целый год практически. Это костюм василька, как раз цветочный и синий, как небо, красивый к забегу.

Я бегу не первый раз уже, стараемся принимать всей семьей активное участие в таких спортивных мероприятиях. Это хороший повод собраться всем вместе и отметить праздник весны. Порадоваться хорошей погоде и, собственно, проверить свои возможности.

В этом году я с нетерпением ждала, когда все-таки будет объявлена регистрация, боялась, что забег не состоится, тем не менее все прошло хорошо.