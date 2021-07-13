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В Сухарево появится самый большой детский сад в городе

13 июля 2021 18:02
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Новости Беларуси. Территория бывшей деревни Сухарево активно застраивается. В ближайшее время запланировано освоение площади в границах улиц Янковского, Ширмы, Горецкого, Рафиева и Семеняко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Сухарево появится самый большой детский сад в городе-1

Сейчас заканчивают строить микрорайон № 4, предстоит строительство в 1-м и 2-м.

В Сухарево появится самый большой детский сад в городе-4

С нечетной стороны улицы Семеняко уже построили три новые многоэтажки. Их фасады украшены панелями, на которых изображены цветущие плодовые деревья. Эти корпуса назвали «Весна». А всей застройке между улицами Семеняко и Горецкого присвоили название «Времена года». Стояла задача создать нечто подобное английскому стилю в архитектуре. Прирастет микрорайон и суперсовременным детским садом на 350 мест. Дошкольных заведений такой большой вместимости в городе еще нет. По проекту разместится сад на улице Семеняко.

В Сухарево появится самый большой детский сад в городе-7

Александр Коржаневский, главный инженер УКС Фрунзенского района:
Сейчас мы закончили и заселили два жилых дома. Это жилой дом № 7/2 и жилой дом № 7/1. Мы сейчас начали строить жилой дом № 6 – это 16-этажный 130-квартирный и два 16-этажных 2-подъездных жилых дома, они тоже в застройке. И начинаем уже строить жилой дом № 4 – это тоже столбик, 19-этажный 130-квартирный жилой дом.

Застройку жилой зоны в границах улиц Академика Карского – Школьной назвали «Экспрессия». Там будут смелые цветовые решения и контрастные вставки на фасадах. В тон основной гамме продуман цвет окон, отливов, дверей и ручек. Пока это концепция, проектирование же начнется после ее согласования с городским комитетом архитектуры.

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Коржаневский # Фотофакт

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