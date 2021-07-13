Григорий Лепс бесплатно выступит в Витебске. Для этого в городе возвели ещё одну площадку

Новости Беларуси. Витебск погружается в атмосферу Международного фестиваля искусств «Славянский базар». На улицах города разворачиваются километровые торговые ряды, прибывающие участники форума проходят аккредитацию, заканчиваются приготовления и на главной сценической площадке – Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых позывных «Славянского базара» остаются считаные часы. Из предфестивальной столицы – репортаж Виктора Пралича.

Стало известно о дополнительном концерте. В Витебске на площади Победы бесплатно выступит Григорий Лепс. Специально для этого в городе возводят еще одну площадку.

Павел Можейко, технический директор:

Здесь полностью осуществляется монтаж всего сценического комплекса, всего оборудования – звукового, светового, светодиодных экранов – по техническому райдеру Григория Лепса. Будет осуществляться съемка в реальном времени. Его будет хорошо видно и хорошо слышно, потому что на площади устанавливается звуковое оборудование. Кроме самой сцены еще линии задержки, которые обеспечат нам равномерное покрытие всей площади.