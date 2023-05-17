«Кроме себя мне никто не поможет». Что подтолкнуло белоруса к занятиям самообороной?

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На вас когда-нибудь нападали на улице?

Евгений Кизина, знает приемы самообороны:

Да. Алеся Лакина:

То есть сталкивались с агрессией. Вы именно поэтому пошли заниматься самообороной, обучаться? Евгений Кизина:

На меня действительно нападали. Это было давно в прошлом. Алеся Лакина:

Какая реакция была у вас?