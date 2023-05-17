«Кроме себя мне никто не поможет». Что подтолкнуло белоруса к занятиям самообороной?

Самооборона. К сожалению, никто полностью не застрахован от драки, нападения грабителя или другой угрозы, когда придется защищать свое имущество или жизнь. О том, как обороняться, чтобы не оказаться за решеткой и дать отпор, при этом не навредив себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На вас когда-нибудь нападали на улице?
Евгений Кизина, знает приемы самообороны:
Да.
Алеся Лакина:
То есть сталкивались с агрессией. Вы именно поэтому пошли заниматься самообороной, обучаться?
Евгений Кизина:
На меня действительно нападали. Это было давно в прошлом.
Алеся Лакина:
Какая реакция была у вас?
Евгений Кизина:
Я не буду отрицать, был страх, потому что нападавших было двое. Они требовали денег. Я был младше, а ребятам что-то хотелось за эти деньги купить. У меня денег не было. Естественно, я попытался убежать, что собственно и сделал. Мне это удалось. Со временем я стал понимать, что если такая же ситуация возникнет, то кроме себя мне никто не поможет. То есть сам себе я должен буду каким-то образом помочь. Самообороной я начал заниматься скорее больше для поддержания физической формы, и чтобы понимал сам процесс, где нужно остановиться, чтобы не превысить. Потому что если человек несведущий будет размахивать руками, то есть он по неосторожности может причинить вред. Такое понятие, наверное, в Уголовном кодексе или каком есть – менее тяжкие или средней тяжести телесные повреждения. То есть я пошел именно для того, чтобы предотвратить этот момент. Чтобы не было причинение средне тяжких, тяжких или менее тяжких телесных повреждений. Чтобы я мог вовремя остановиться, при этом обезвредив своего оппонента по уличным вопросам, если такие возникнут. Но больше, конечно, это такая физическая подготовка и культура применения силы – это, наверное, важнее.
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