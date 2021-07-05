«Кризис, в котором все оказались, надолго». Что помогает белорусскому туризму оставаться на плаву?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:

Надо сравнивать экскурсионку с экскурсионкой. Сейчас время, когда надо рассматривать активизацию бюджетных ниш, потому что объективно кризис, в котором все оказались, надолго. Ниша детского туризма очень важна, в том числе по поводу разработки тех пластов, которые были раньше не на поверхности, которые, скажем так, нового уровня. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это закладка ментального в будущее.

Дмитрий Морозов:

Да, и это на конкретном примере пешеходных экскурсий. Новогрудок – хороший пример. В Минске тоже ряд новых экскурсий. Из утвержденных в прошлом году – по Тростенцу, по территории «Шталага-352» в Масюковщине – тема, которая замечательно дополняет школьную программу, тема военнопленных, концентрационных лагерей. При этом, из личного опыта проведений этих экскурсий, очень живой эмоциональный отклик от учащихся, подрастающего поколения, потому что есть мемориал, а есть реальный лагерь, постройки которого сохранилась, но разваливаются. С одной стороны, хороший мемориал, с другой – казарма, которая была использована в качестве лазарета в годы существования лагеря, в прошлом году трижды горела и скоро развалится. Соответственно, этот продукт в том числе помогает привлечь внимание к проблемным аспектам в жизни городов. Минский конкретный пример из уже состоявшейся экскурсии, но подобные сюжеты можно найти и в регионах.