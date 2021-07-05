«Кризис, в котором все оказались, надолго». Что помогает белорусскому туризму оставаться на плаву?
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
Надо сравнивать экскурсионку с экскурсионкой. Сейчас время, когда надо рассматривать активизацию бюджетных ниш, потому что объективно кризис, в котором все оказались, надолго. Ниша детского туризма очень важна, в том числе по поводу разработки тех пластов, которые были раньше не на поверхности, которые, скажем так, нового уровня.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это закладка ментального в будущее.
Дмитрий Морозов:
Да, и это на конкретном примере пешеходных экскурсий. Новогрудок – хороший пример. В Минске тоже ряд новых экскурсий. Из утвержденных в прошлом году – по Тростенцу, по территории «Шталага-352» в Масюковщине – тема, которая замечательно дополняет школьную программу, тема военнопленных, концентрационных лагерей. При этом, из личного опыта проведений этих экскурсий, очень живой эмоциональный отклик от учащихся, подрастающего поколения, потому что есть мемориал, а есть реальный лагерь, постройки которого сохранилась, но разваливаются. С одной стороны, хороший мемориал, с другой – казарма, которая была использована в качестве лазарета в годы существования лагеря, в прошлом году трижды горела и скоро развалится. Соответственно, этот продукт в том числе помогает привлечь внимание к проблемным аспектам в жизни городов. Минский конкретный пример из уже состоявшейся экскурсии, но подобные сюжеты можно найти и в регионах.
Кирилл Казаков:
Национальные вечера возле Ратуши – тоже туристический объект определенного рода.
Дмитрий Морозов:
И очень хорошая практика. Есть замечательные наработки, которые просто страшно потерять. Так же, как страшно потерять компетенцию экскурсоводов. Но сейчас сезон, в принципе, кто в профессии остался, тот на лето работу найти может. Но глобально это проблема, и именно школьный туризм позволяет сохранить компетенции среди профессионалов-экскурсоводов, а также активизировать те ресурсы, которые уже созданы. Потому что сервис к 2019-2020 году в регионах очень серьезно увеличился. Улучшилось качество, появились новые объекты, открываются новые гостиницы в районных центрах. Это действительно процесс очень важный. Кризис (а он, скорее всего, надолго) может стать причиной их разрушения. Не успели они открыться, как несколько минусовых сезонов, и можно будет попрощаться. Как раз корпоративные группы, детские – это то, что может позволять крутиться этому колесу, потому что сборку вытянуть оператору очень сложно, и операторы кооперируются, практика есть.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Еще один важный аспект на откуп в первую очередь госчиновникам. Мы отслеживаем работу по коллективам. Многие коллективы, приезжаешь, они готовы съездить на те же корпоративные экскурсии, но лимитированы по средствам сами предприятия. Значит, надо делать какие-то льготы: предприятия, которые возят свои коллективы по белорусским регионам, получают определенные льготы. Таким образом, создавая условия через нормативную базу, налоговую, финансы мы будем стимулировать руководителей предприятий брать эти огромные коллективы, разбивать на группы и возить их везде. Потому что внутренняя потребность у коллективов есть, но надо создать для этого условия.
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