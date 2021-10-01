Кризис в голове? Что рассказывает пенсионерка, которая не думает о возрасте

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В современном мире все чаще упоминается кризис пожилого возраста.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
И объясняют все это скверным характером – вот эти злобные бабушки сидят у подъезда и зудят.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
А пожилой возраст со скольких лет? Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Мой дух погас и состарился», поэтому периодически мы все бывает пожилыми.
Наталья Надольская:
Людмила, я уверена, что в вашем окружении много позитивных женщин, но есть такие старушки, которые вечно недовольны жизнью – молодежь им не та, цены им не те, и все им плохо.
Людмила Юшко:
Есть такие старушки, таких много старушек, но я общаюсь в основном с такими, как я. У меня много знакомых.
Надежда Цыркун:
Вы не старушка. Вообще, определить возраст – старость, преклонный возраст, пожилой – все это отодвигают и отодвигают. От 99 уже скоро начнут, поэтому тут как человек себя чувствует, а не как ему социум предписывает. А бабушкой, кстати, нормально стать в 40 лет – в 20 лет родить первого ребенка, и твой ребенок в 20 уже сделал тебя бабушкой. А в 60 – прабабушка, в 80 – прапрабабушка. Такая длинная перспектива развития.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Людмила, вы хотите сказать, что у вас на жизненном пути никогда не было ощущения, что вот они – косвенные признаки кризиса?
Людмила Юшко:
Я просто об этом не думала. Конечно, депрессии у меня бывали, но на счет кризиса просто даже не задумывалась.
Наталья Надольская:
Людмила натолкнула меня на одну мысль, она сказала: «Я просто об этом не думала». А может, нам надо просто меньше думать? Знаете, как говорят: у тебя просто проблем настоящих не было, ты сидишь и думаешь: а что бы мне придумать?