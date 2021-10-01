Кризис в голове? Что рассказывает пенсионерка, которая не думает о возрасте

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В современном мире все чаще упоминается кризис пожилого возраста. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

И объясняют все это скверным характером – вот эти злобные бабушки сидят у подъезда и зудят.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

А пожилой возраст со скольких лет? Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Мой дух погас и состарился», поэтому периодически мы все бывает пожилыми. Наталья Надольская:

Людмила, я уверена, что в вашем окружении много позитивных женщин, но есть такие старушки, которые вечно недовольны жизнью – молодежь им не та, цены им не те, и все им плохо.