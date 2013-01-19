Крещение Господне 19 января отмечают православные христиане

Новости Беларуси. Один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление – 19 января отмечают православные христиане. По своей значимости праздник приравнивается к Рождеству и Троице. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в реке Иордан. Именно тогда, согласно Евангелию, миру явилась Пресвятая Троица.

Накануне ночью и утром 19 января во всех храмах страны прошли службы с чином водоосвящения. Божественную Литургию в минском Свято-Духовом кафедральном соборе совершил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

По окончании литургии по традиции совершают чин великого освящения воды. Согласно церковному преданию, она приобретает особые целительные свойства. За «великой святыней» в храмы приходят десятки тысяч людей.

Прихожане:

Я сегодня мыла кувшин от этой воды. Вода, как будто только налили из крана. Поэтому я вам тоже советую набрать воды.

Большой праздничный день. Святая вода. Она нужна в каждой семье.

Каждый год приходим именно в этот храм. Мы его любим, ценим.

Хожу за водой крещенской, чтобы попить, семью свою попоить, квартиру обрызгать. И купаемся, добавляем. Все теперь на что-то надеются.

Это, во-первых, традиция, и на самом деле мы видим, что она лечебная.

Здоровье бережем. Замерзли, а потом будем этой водой лечиться.

По традиции в день Крещения верующие купаются в проруби или купели. Говорят, ледяная живительная влага исцеляет тело и укрепляет дух. Молебен и освящение воды проводят священнослужители. И купание в этот январский день стало уже народным ритуалом. Третий год купель сооружают у прихода в честь Всех Святых города Минска – прямо между Храмом Святой Троицы и Храмом-памятником в честь Всех Святых. Окунуться сюда может прийти любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Отличное самочувствие. Всем советую. Очень вдохновляет. Супер.

Дает уверенность в себе, в своих силах. Слава Господу, целый год чувствую себя отлично.

Можно окунуться и в прорубь. Места для купания организованы в Минске на Цнянском, Заславском, водохранилищах Дрозды и Птичь, а также озере Вяча и Комсомольском. Желающих очиститься телесно и духовно немало. Многие пришли сюда уже в крещенскую ночь. И хотя на улице минус 19, а температура воды менее 10 градусов, в прорубь спускались смело.

Минчане:

Ощущения непередаваемые, что-то новое. Может быть, сродни такого, как слетать в космос.

Впечатления непередаваемые, незабываемые. Это драйв.

И на Цнянском водохранилище многолюдно. Ежегодно сюда приходят несколько тысяч человек.

Минчане:

Первые впечатления, когда заходишь, вроде, и не холодно, а когда окунаешься с головой, прибирает.

Сегодня для моржевания отличная погода. Уже лет 10 ныряю в прорубь.

Чувства потрясающие. В следующем году опять нужно будет повторить. Всем советую.

Светлана Прудильник – крещенский «паломник» пусть и начинающий, но пример с нее уже взяла вся семья. Рядом – муж и дочка. И для всех «ледяное» испытание впервые.

Светлана Прудильник:

Для человека, который никогда не нырял под лед, ощущения боли.

Воду освящали 19 января и в открытых минских бассейнах. Так, во Дворце водного спорта чин провели рано утром. Десятки верующих пришли на утреннюю службу и за целебными каплями воды.

Отец Анатолий:

Мы призываем в этот день благодать Святого Духа на естество вод, освящаем воду, чтобы таким образом освящалась жизнь наша вся земная, становилась для нас более плодотворной.

Ну а за безопасностью во время крещенского купания следят медики, спасатели и водолазы. Дежурство организовано у каждой купели.

Дмитрий Барановский, водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы МЧС Республики Беларусь:

Прежде всего не стоит в кустарных условиях погружаться, в самодельных майнах. В нашем случае здесь находиться водолаз и работник медицинской службы.