Погода в Беларуси. 21 января ожидается свыше 20 градусов мороза

Новости Беларуси. Крещенские морозы пришли в Беларусь. Ночью местами температура опустилась до минус 20. После небольшой воскресной передышки мы вновь почувствуем холодное дыхание зимы. В понедельник уже за 20 мороза.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Циклон, который принес в нашу столицу ненастную погоду, ушел в Россию. В выходные установится сказочная зимняя погода. В воскресенье также характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха – минус 12-14, днем – минус 9-11. То есть в выходные дни погода будет очень благоприятной для занятий зимними видами спорта или просто для прогулки.

В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится.

И как показывают многолетние наблюдения, 20-градусные морозы на Крещение в Беларуси бывают раз в 30 лет. За весь период метеорологических наблюдений самый сильный январский мороз в Минске был в 1940 году, когда ночью столбик термометра опустился до минус 39, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее десятилетие самым холодным был 2006 год – минус 25. И только раз в 6-7 лет температура поднимается выше нуля. Наиболее теплым выдалось Крещение в 2007 году, когда ночью в столице было плюс один, а днем воздух прогрелся до восьми градусов.