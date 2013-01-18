Православные христиане 18 января отмечают Крещенский сочельник

Новости Беларуси. У православных христиан 18 января – Крещенский сочельник. Он предшествует одному из самых значимых христианских праздников – Крещению Господня. Во всех церквях Беларуси уже начались предпраздничные богослужения. Несмотря на крепчающий мороз, конечно же, все пришли сюда набрать крещенской воды. Ее раздают с самого утра.

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину – великому Иорданскому освящению. После этого, по-народному, ее называют святой. Как говорят верующие, сегодня вечером и весь день завтра даже вода из-под крана не лишена целебных свойств. Но, по убеждениям священнослужителей, только для тех, кто верит в Бога.

Александр Бильдюкевич, доктор химических наук:

Вода, отобранная в этот период, имеет ряд интересных свойств. Она хранится долгое время. Поскольку за окном низкие температуры, вода в природных источниках чище. В микробиологическом отношении она имеет лучшие показатели, чем вода зимнего, осеннего или летнего периодах.

Как говорят священники, забирая святую воду или принимая ее, ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться и даже просто думать о плохом. От этого она теряет святость. И может просто разлиться.

Прихожане:

С утра у меня уже хорошее настроение было.

Я верю в Господа Бога, живу помыслами, заветами, которые Иисус Христос завещал нам.

Каждый, наверное, гражданин нашей республики должен посетить храм, должен помолиться за здоровье своих родных и близких.

В такой день, как говорят, открывается небо и можно что-то попросить серьезное. Просто хотелось прийти.

На самом деле это праздник, на который хочется, чтобы собирались все родные. Лишний повод всем собраться, побыть вместе.

Что касается предпраздничного богослужения, то здесь все традиционно. Совершается то же последование, что и при освящении воды. Сначала изгоняют дьявольские силы из елея, затем следует анамнезис и благодарение. Тем самым елей, по верованиям богослужителей, превращается в то, чем его создал Бог – в дар исцеления, духовной силы и жизни.

Богослужения во всех православных храмах города закончатся в 10 вечера. После этого православные верующие откроют купальный сезон. В Минске уже работают 7 крупных купелей. Считается, что этот обряд омовения молодит и очищает от всех грехов. А 19 января службы продолжаться. Они будут проходить на протяжении всего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.