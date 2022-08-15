«Крепчайшего здоровья, позитива, хорошего настроения». Правоохранители поздравили коллектив в/ч 3310 с юбилеем
Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.
Александр Астрейко, начальник УВД Минского облисполкома:
Уважаемые коллеги, в день празднования вашего значимого юбилея хотелось бы поздравить вас от лица управления внутренних дел УВД Миноблисполкома с этой знаменательной датой и поблагодарить за те многие десятки лет совместно проведенной служебной деятельности в рамках защиты интересов нашего государства и укрепления правопорядка на территории Минской области и территории Республики Беларусь.
Олег Шалоха, заместитель начальника Солигорского РОВД – начальник милиции общественной безопасности:
Успехов вам в вашей нелегкой службе, точно такой же, как у нас. И ввиду того, что проходите службу на территории Солигорского района, хотелось бы пожелать, чтобы вы оставались здесь и дальше нести службу, но уже в ракурсе сотрудников РОВД.
Сергей Омельчук, командир войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси:
В дальнейшем уверен, что военнослужащие части, сохраняя традиции воинской части, помня о ветеранах Великой Отечественной войны, которые защищали свою Родину, помня ветеранов, которые участвовали в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, будут и впредь добросовестно, качественно, с чувством долга, верности военной присяги выполнять все служебно-боевые задачи, поставленные соединению командующим внутренними войсками.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Я поздравляю всех ветеранов, командный состав, весь личный состав, кто служил и кто служит в воинской части 3310. Благодарю за службу и всех поздравляю с 90-летием части. Всем желаю крепчайшего здоровья, позитива, хорошего настроения, дальнейшего развития части, успешного выполнения всех задач, которые перед нами будут стоять. И чтобы все были живы и здоровы, чтобы в семьях был достаток, порядок и была любовь.
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