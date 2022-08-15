«Крепчайшего здоровья, позитива, хорошего настроения». Правоохранители поздравили коллектив в/ч 3310 с юбилеем

Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.

Александр Астрейко, начальник УВД Минского облисполкома:

Уважаемые коллеги, в день празднования вашего значимого юбилея хотелось бы поздравить вас от лица управления внутренних дел УВД Миноблисполкома с этой знаменательной датой и поблагодарить за те многие десятки лет совместно проведенной служебной деятельности в рамках защиты интересов нашего государства и укрепления правопорядка на территории Минской области и территории Республики Беларусь.

Олег Шалоха, заместитель начальника Солигорского РОВД – начальник милиции общественной безопасности:

Успехов вам в вашей нелегкой службе, точно такой же, как у нас. И ввиду того, что проходите службу на территории Солигорского района, хотелось бы пожелать, чтобы вы оставались здесь и дальше нести службу, но уже в ракурсе сотрудников РОВД.