Карпенков: ребята, которые учились в военно-патриотическом клубе, будут иметь бонусы при поступлении в вузы

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Мы активно занялись военно-патриотическим воспитанием. Очень хорошо поддержал министр внутренних дел всю эту нашу инициативу. Именно на базе внутренних войск мы успешно реализовали программу по военно-патриотическому воспитанию. В том клубе, который открыт в воинской части 3310, на данный момент уже более 100 мальчишек и девчонок. Пошло финансирование, у всех будет военная форма, будет закуплено очень интересное оборудование – и лазерные тиры, и пневматические тиры. Разработана очень интересная программа. Будет система бонусов. Наши военно-патриотические клубы будут приравнены к кадетским классам. И те мальчишки и девчонки, которые прошли программу среднего, повышенного уровней, будут иметь определенную систему бонусов. Шесть баллов – это поступление в вузы вне конкурса, семь баллов – без экзаменов в профильные вузы, вузы правоохранительных органов и Министерства обороны. И где есть военные кафедры. Проект удался, очень хорошо и успешно он реализуется.

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