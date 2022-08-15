«Нужно слушать комбайн». Семейный экипаж поделился, как сохранить семейную идиллию и собрать каравай

Новости Беларуси. Значительный вклад в общий каравай все чаще вносят семейные экипажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, взаимовыручка и общий бюджет помогают наладить в кабине рабочее настроение и влияют на коэффициент полезного действия в целом. Кроме этого, у такого эксперимента есть и другая сторона: ничто так не закаляет отношения, как работа в поле. Где на золотых полях живет романтика, знает наш корреспондент Юлия Мычка.

Золотые волны шкловского хозяйства «Нива» семья Рябцевых бороздит уже 10-й день подряд. Опытный капитан зерноуборочного судна Сергей в 2022 году впервые на должность бортмеханика взял жену Наталью. Семейный экипаж уже намолотил 300 тонн зерновых.

Сергей Рябцев, механизатор сельхозпредприятия «Нива»:

Я предложил супруге. Все-таки в один дом заработок. Зерно то же самое. Кто больше, кто меньше – уже делить не будем, кто и как работает. Все в одну семью, как говорится. Теперь Сергей и Наталья вместе 24/7. И, вопреки рекомендациям семейных психологов о личном времени и пространстве, за время жатвы Рябцевы еще ни разу не поссорились. А ведь в одной кабине плечом к плечу супруги находятся по 12 часов в сутки.

Наталья Рябцева, помощник механизатора сельхозпредприятия «Нива»:

Я целиком и полностью в кабине подчиняюсь мужу. Слушаю все его указания. Что куда смотреть, что куда подать, потому что опыта у меня в этом нет. А он человек опытный.

Сергей Рябцев:

Опять же, в кабине ругаться никогда не будешь. Нужно слушать комбайн. Что-то где-то запищало, компьютер или еще что-то. Внимательность нужна. Свободные руки нужны и во время поломки. Вот и сейчас большая машина что-то закапризничала. Быстрая диагностика – необходима замена ремня.

Сергей Рябцев:

Наташа, принеси пассатижи и молоток сюда.

В технической операционной Наталья уже освоила все инструменты. Женские руки могут и ремни привода подтянуть, и жатку почистить, и нужный ключ подать. Они же позаботились и об обеде. Свежие сырники во время остановки – на перекус. Испечь их хозяйка успела на рассвете. Будильник для этого заводит на пять утра.

Юлия Мычка, корреспондент:

Хоть и трудятся семейные экипажи от зари и до зари, но найдется время и на романтику. Такой вот пятиминутный пикник на поле надолго запомнится.

Из восьми экипажей комбайнеров сельхозпредприятия «Нива» в составе четырех – родственники. Время доказало, что производительность таких бригад выше. От отдачи на поле зависит и зарплата. На заработок также влияет и урожайность. И в 2022 году земля не обидела.

Вадим Нальковский, главный агроном сельхозпредприятия «Нива»:

На данный момент урожайность по хозяйству составляет 44,5 центнеров с гектара. Это на 30-40 % выше уровня прошлого года. Это, конечно, радует. Акцент ставим на озимую пшеницу – 55-60 центнеров с гектара вышло.