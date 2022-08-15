Покровитель всех внутренних войск Беларуси. Показываем первый в стране воинский храм

Войсковая часть 3310 внутренних войск МВД Беларуси отмечает свое 90-летие. На протяжении всей служебно-боевой деятельности бригады ее бойцов всегда отличали мужество, взаимовыручка и сила духа. Они всегда находятся на передовой. Ежедневно охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность высших должностных лиц, выполняют задачи по конвоированию и разминированию.

Протоиерей Виктор Ледохович, настоятель полкового храма в честь мученика Иоанна Воина:

Самый первый в Республике Беларусь именно воинский храм, построен на территории воинского подразделения. В 1997 году, практически 25 лет, была решена идея создания такого храма, в 1998 году он был заложен. И в следующем году у нас будет 25-летие – четверть века.