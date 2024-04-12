Врачи РНПЦ «Мать и дитя» провели встречу со студентами МГЛУ

Новости Беларуси. Высокий уровень медобслуживания и работа с молодежью. В Минске создают все условия для безопасного материнства. Наша страна занимает высокие позиции в рейтинге по ведению беременности и организации родов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мотивировать к тому, чтобы рождалось как можно больше детей, – задача проекта Белорусского союза женщин «Быть мамой круто!» Так, 12 апреля врачи Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» провели встречу со студентами МГЛУ. Обсудили основные аспекты планирования беременности и родительства. Также у молодежи была возможность задать все интересующие вопросы, в том числе и в формате тет-а-тет.

Ксения Мухарская, студентка МГЛУ: Мне очень понравилась наша встреча, я считаю, что очень важно проводить такие мероприятия в университетах среди молодых девушек, чтобы поддерживать и рождаемость, и семейные ценности. Я узнала много нового, обновила информацию в памяти и думаю, что встреча прошла не зря.

Анастасия Карлинская, студентка МГЛУ:

Я сама из многодетной семьи, и я понимаю, что должны быть рядом близкие, родные люди, которые всегда будут поддерживать.

В рамках проекта врачи посетят каждый вуз. Помимо медиков, во встречах также принимают участие успешные женщины, которые своим примером доказывают, что в жизни все можно успеть.