Эта учительница русского языка «пришла в культуру» и возрождает традиции малой родины

Новости Беларуси. Анна убеждена: за роспись сопоцкинской писанки не стоит садиться в плохом настроении – ничего не получится. Традиции сохранять и давать им новую жизнь, свое дело страстно любить, а малую родину делать краше. Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?

Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:

Начала я рисовать, когда-то пробовала со своей мамой. А потом как-то дочка говорит: «Мама, а давай мы с тобой нарисуем тоже писанку. Вот как она делается?» И вот мы начали с ней рисовать тоже.