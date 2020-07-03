Эта учительница русского языка «пришла в культуру» и возрождает традиции малой родины

Новости Беларуси. Анна убеждена: за роспись сопоцкинской писанки не стоит садиться в плохом настроении – ничего не получится. Традиции сохранять и давать им новую жизнь, свое дело страстно любить, а малую родину делать краше.
Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?
Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Начала я рисовать, когда-то пробовала со своей мамой. А потом как-то дочка говорит: «Мама, а давай мы с тобой нарисуем тоже писанку. Вот как она делается?» И вот мы начали с ней рисовать тоже.
Еще тогда учительница русского языка и литературы даже не подозревала, что жизненная тропа приведет ее в культуру. Объединятся мастера, общими усилиями начнут сохранять наработки прабабушек.
И, пожалуй, ничего этого не было бы, если бы Анна так не горела идеей сохранить традиции своей малой родины. Ведь так исторически сложилось, что этот кусочек Беларуси на стыке трех границ. На протяжении истории под влиянием трех культур здесь родились свои уникальные традиции.
Краску делают из ржавого железа, коры дуба и ольхи, заливается всё это кипятком. Как разукрашивают яйца в стиле сопоцкинской писанки?