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«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны

02 июля 2020 21:07
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Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверие Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит весомый вклад в настоящее и будущее Беларуси: аграрии, медики, представители силовых ведомств, педагоги, деятели культуры и спортсмены.

О героях церемонии Дмитрий Анисовец.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-1



Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Вельмі добрай традыцыяй стала ад пачатку існавання выдавецтва «Мастацкая літаратура» кожны год выдаваць хаця б па адным томе збору твораў. Гэта тое, што вылучае беларускае кнігадрукаванне ад іншых краін.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-3

«Мастацкая літаратура» основана в 1972-м. Большинство белорусов выросло на учебниках издательства. Последние 5 лет им руководит Алесь Бадак. Достижений у издательства много, как в XX, так и XXI веке.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-6

Оригинальные произведения белорусских классиков, книги по литературоведению и критике, литература для детей и молодежи, звуковые электронные издания и многое другое. В год – тысячи книг.

Алесь Бадак:
Мы імкнемся выдаваць кніжкі для чытача, які любіць сваю культуру, Беларусь. Для нас вельмі важна, што сёння кніжкі чытаюць альбо слухаць, паколькі з разгавору пра маленькіх чытачоў ці слухачоў, якім 4-7 гадоў, для гэтага чытача выдаём шмат кніжак. Штогод у нас выходзіць некалькі дзясяткаў такіх кніжак, і яны запатрабаваныя. Ёсць чытач, які, я спадзяюся, любоў да кнігі пранясе праз усё жыццё.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-9

Сегодня у руководителя необычная миссия, но особо почетная. Его наградили орденом Франциска Скорины за значительные успехи в области книгоиздательства и просветительской деятельности. Во Дворец Независимости пригласили также ученых и военных, врачей и учителей, деятелей культуры, искусства и спорта.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-12

Люди разных профессий, но всех объединяет одно – умение образцово трудиться и своими достижениями прославлять страну. Особую значимость торжеству придает то, что церемонию провели накануне Дня Независимости.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-15

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-17

Среди гостей – представители силового блока, правоохранители. Современные угрозы требуют от этих людей уже большего, чем просто ответственное выполнение своих обязанностей.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-20

Терроризм, информационные войны и наркотрафик – этим преградам противостоять все сложнее, рассказывает полковник Александр Высоцкий. В прошлом году он руководил операцией по конфискации самой крупной партии героина в истории страны – 550 кг.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-23

Александр Высоцкий, начальник отдела криминальной милиции МВД Беларуси:
Я рад, что оценили труд: мой личный вклад и труд моего коллектива, небольшого, целеустремленного и эффективного. Похвала, награда – это всегда еще и стимул для того, чтобы служить дальше. Мы служим бескорыстно, это однозначно. Но приятное в жизни получать хочет любой человек, поэтому мы, люди служивые, принимаем эту награду как поощрение.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-26

Как на передовой сегодня и наши медики. Правда, все это непростое время они предпочитают оставаться в тени своих приемных кабинетов и операционных. Система здравоохранения выстояла и стала сильнее.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-29

И сегодня – заслуженные награды героям своего времени. Среди них – ректор Гродненского медуниверситета Виктор Снежинский. Учебное заведение помимо подготовки кадров превратилось в полноценный научный центр.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-32

Виктор Снежинский, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Гордость за нашу страну, гордость за систему образования и здравоохранения, потому что всю свою жизнь я посвятил именно этой сфере. Конечно же, еще научная деятельность, все это вместе создает основу для развития любого молодого человека. Поэтому все, что я могу и умею, стараюсь передавать нашим студентам, аспирантам, докторантам, учитывая это, коллектив нацелен на то, чтобы постоянно расти, прогрессировать.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-35

Для художника важно не только вдохновение, но и корни. Зачастую из мест, откуда родились, они черпают сюжеты и темы.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-38

Виктор Альшевский, художник:
Награда высокая, врученная Президентом, я считаю, что она принадлежит моей малой родине – Могилевской области, Белыничскому району, где я родился, где удивительно красивый край и прекрасные люди, учителя мои. То есть это посвящение всем, кто был рядом со мной на протяжение этой части моей жизни.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-41

Ордена Франциска Скорины, «Почета» и «За службу Отечеству«За службу Отечеству» 3-й степени, почетные звания «Народный артист» и «Заслуженный деятель» в разных областях. Кстати, лауреаты «народного» и «заслуженного» сегодня впервые получили обновленные нагрудные знаки. Всего отметили более 30 заслуженных людей Беларуси.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-44

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Попасть во Дворец Независимости даже в качестве туриста почетно. А уж если по делу, за трудовые подвиги – почетно вдвойне. Заслуженных белорусов за последние четверть века набралось достаточно. К примеру, орденом Франциска Скорины отмечены более 200 человек.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-47

Нет миссии почетнее и приятней, уже не раз признавался Президент, вручая белорусам государственные награды. Вот и сегодня гостей, приглашенных во Дворец, Александр Лукашенко называет лучшей часть белорусского общества.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-50

В ответ – слова благодарности. Не только за награду, скорее за возможность реализовать себя, заниматься любимым делом, да и просто спокойно творить в своей независимой стране.

И конечно, тост от Президента. Лаконично, но в точку.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-53

Спасибо за ваш труд, вы настоящие люди, которые формируют мнения, и должны это делать ради нашей земли, нашей страны.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-56

До церемонии награждения для почетных гостей экскурсия по Дворцу. Посмотреть здесь есть на что. И создавали эту красоту тоже белорусы: художники, декораторы, скульпторы, дизайнеры и строители.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-59

Александр Подобед, актер театра им. Янки Купалы:
Гэта мяне ўразіла, таму што мець такое памяшканне для рэспублікі – гэта гонар, і вельмі добра зроблена.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-62

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-64

Георгий Лойко, актер театра им. Якуба Коласа:
Это произведение искусства. Нет слов. Это все наше, это все для людей. Это подчеркивает статус государства.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-67

Владимир Чернышов, художник театра и кино:
Очень хорошо, что нашлось вместе с классикой – я имею в виду интерьера – нашлись и мотивы народные, и это настолько своеобразно, красиво и уместно, что создает впечатление.

«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны-70

После торжества участники церемонии поспешат вернуться к привычному ремеслу. Каждый на свое рабочее место, чтобы и дальше лечить, учить и просто жить в одной стране.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Алесь Бадак # Виктор Альшевский # Александр Высоцкий # Виктор Снежинский # Александр Подобед # Георгий Лойко # Владимир Чернышов # Фотофакт

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