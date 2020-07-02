«Спасибо за ваш труд». Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны

Новости Беларуси. В знак признательности за выдающиеся профессиональные достижения. В преддверие Дня Независимости Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашенных те, кто своим ежедневным трудом вносит весомый вклад в настоящее и будущее Беларуси: аграрии, медики, представители силовых ведомств, педагоги, деятели культуры и спортсмены. О героях церемонии – Дмитрий Анисовец.





Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:

Вельмі добрай традыцыяй стала ад пачатку існавання выдавецтва «Мастацкая літаратура» кожны год выдаваць хаця б па адным томе збору твораў. Гэта тое, што вылучае беларускае кнігадрукаванне ад іншых краін.

«Мастацкая літаратура» основана в 1972-м. Большинство белорусов выросло на учебниках издательства. Последние 5 лет им руководит Алесь Бадак. Достижений у издательства много, как в XX, так и XXI веке.

Оригинальные произведения белорусских классиков, книги по литературоведению и критике, литература для детей и молодежи, звуковые электронные издания и многое другое. В год – тысячи книг. Алесь Бадак:

Мы імкнемся выдаваць кніжкі для чытача, які любіць сваю культуру, Беларусь. Для нас вельмі важна, што сёння кніжкі чытаюць альбо слухаць, паколькі з разгавору пра маленькіх чытачоў ці слухачоў, якім 4-7 гадоў, для гэтага чытача выдаём шмат кніжак. Штогод у нас выходзіць некалькі дзясяткаў такіх кніжак, і яны запатрабаваныя. Ёсць чытач, які, я спадзяюся, любоў да кнігі пранясе праз усё жыццё.

Сегодня у руководителя необычная миссия, но особо почетная. Его наградили орденом Франциска Скорины за значительные успехи в области книгоиздательства и просветительской деятельности. Во Дворец Независимости пригласили также ученых и военных, врачей и учителей, деятелей культуры, искусства и спорта.

Люди разных профессий, но всех объединяет одно – умение образцово трудиться и своими достижениями прославлять страну. Особую значимость торжеству придает то, что церемонию провели накануне Дня Независимости. Александр Лукашенко на вручении госнаград: наше главное богатство – народ. Белорусская земля веками славилась талантами

Среди гостей – представители силового блока, правоохранители. Современные угрозы требуют от этих людей уже большего, чем просто ответственное выполнение своих обязанностей.

Терроризм, информационные войны и наркотрафик – этим преградам противостоять все сложнее, рассказывает полковник Александр Высоцкий. В прошлом году он руководил операцией по конфискации самой крупной партии героина в истории страны – 550 кг.

Александр Высоцкий, начальник отдела криминальной милиции МВД Беларуси:

Я рад, что оценили труд: мой личный вклад и труд моего коллектива, небольшого, целеустремленного и эффективного. Похвала, награда – это всегда еще и стимул для того, чтобы служить дальше. Мы служим бескорыстно, это однозначно. Но приятное в жизни получать хочет любой человек, поэтому мы, люди служивые, принимаем эту награду как поощрение.

Как на передовой сегодня и наши медики. Правда, все это непростое время они предпочитают оставаться в тени своих приемных кабинетов и операционных. Система здравоохранения выстояла и стала сильнее.

И сегодня – заслуженные награды героям своего времени. Среди них – ректор Гродненского медуниверситета Виктор Снежинский. Учебное заведение помимо подготовки кадров превратилось в полноценный научный центр.

Виктор Снежинский, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Гордость за нашу страну, гордость за систему образования и здравоохранения, потому что всю свою жизнь я посвятил именно этой сфере. Конечно же, еще научная деятельность, все это вместе создает основу для развития любого молодого человека. Поэтому все, что я могу и умею, стараюсь передавать нашим студентам, аспирантам, докторантам, учитывая это, коллектив нацелен на то, чтобы постоянно расти, прогрессировать.

Для художника важно не только вдохновение, но и корни. Зачастую из мест, откуда родились, они черпают сюжеты и темы.

Виктор Альшевский, художник:

Награда высокая, врученная Президентом, я считаю, что она принадлежит моей малой родине – Могилевской области, Белыничскому району, где я родился, где удивительно красивый край и прекрасные люди, учителя мои. То есть это посвящение всем, кто был рядом со мной на протяжение этой части моей жизни.

Ордена Франциска Скорины, «Почета» и «За службу Отечеству«За службу Отечеству» 3-й степени, почетные звания «Народный артист» и «Заслуженный деятель» в разных областях. Кстати, лауреаты «народного» и «заслуженного» сегодня впервые получили обновленные нагрудные знаки. Всего отметили более 30 заслуженных людей Беларуси.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Попасть во Дворец Независимости даже в качестве туриста почетно. А уж если по делу, за трудовые подвиги – почетно вдвойне. Заслуженных белорусов за последние четверть века набралось достаточно. К примеру, орденом Франциска Скорины отмечены более 200 человек.

Нет миссии почетнее и приятней, уже не раз признавался Президент, вручая белорусам государственные награды. Вот и сегодня гостей, приглашенных во Дворец, Александр Лукашенко называет лучшей часть белорусского общества.

В ответ – слова благодарности. Не только за награду, скорее за возможность реализовать себя, заниматься любимым делом, да и просто спокойно творить в своей независимой стране. И конечно, тост от Президента. Лаконично, но в точку.

Спасибо за ваш труд, вы настоящие люди, которые формируют мнения, и должны это делать ради нашей земли, нашей страны.

До церемонии награждения для почетных гостей экскурсия по Дворцу. Посмотреть здесь есть на что. И создавали эту красоту тоже белорусы: художники, декораторы, скульпторы, дизайнеры и строители.

Александр Подобед, актер театра им. Янки Купалы:

Гэта мяне ўразіла, таму што мець такое памяшканне для рэспублікі – гэта гонар, і вельмі добра зроблена.

Георгий Лойко, актер театра им. Якуба Коласа:

Это произведение искусства. Нет слов. Это все наше, это все для людей. Это подчеркивает статус государства.

Владимир Чернышов, художник театра и кино:

Очень хорошо, что нашлось вместе с классикой – я имею в виду интерьера – нашлись и мотивы народные, и это настолько своеобразно, красиво и уместно, что создает впечатление.