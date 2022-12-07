Химия и биология на повышенном уровне и поступление без экзаменов. Зачем школьники идут в агроклассы?
Новости Беларуси. На шаг ближе к профессии. В Беларуси успешно реализуют образовательную концепцию агроклассов, когда школьники изучают сельское хозяйство на современном этапе развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перспективе это будущие мотивированные абитуриенты сельскохозяйственных учебных заведений. В их числе и университеты, студентами которых отныне можно стать без экзаменов – лишь по результатам собеседования.
Кристина Протосовицкая пообщалась с теми, кто называет себя агрошкольник.
Увидеть изнанку сельского хозяйства они смогут уже на этой неделе. Но прежде муштруют макеты по биологии. Агрокласс в Кривлянской средней школе удивит любого городского школьника. У каждого здесь всего 3 одноклассника. А химию и биологию преподают на повышенном, зачастую, индивидуальном уровне.
Дарья Денисович, ученица Кривлянской средней школы:
Мы изучаем на занятиях много всего. И это очень полезно для меня, потому что я развиваю свой кругозор. Узнаю много чего интересного, полезного.
Для десятиклассницы Юлии Марчук вопрос выбора будущей профессии не стоит. В семье династия тех, кто предан своей земле. Мама и тетя – образцы женского агроменеджмента в Жабинковском районе, а дедушка в свои 74 с легкостью взял 53-й уборочный сезон.
Юлия Марчук, ученица Кривлянской средней школы:
Хочу пойти по их стопам. Мне это очень нравится. Мама, я в детстве очень любила с ней ездить на работу. Особенно когда идет уборка, комбайны. Агрокласс – это хорошая возможность, чтобы поступить в любой аграрный вуз без вступительных экзаменов.
О преимуществах поступления от первого лица наслышана Дана Мороз. Видит себя ветеринарным врачом, а потому мечтает присоединиться к студенческой семье Гродненского аграрного университета.
Дана Мороз, ученица Кривлянской средней школы:
Про него подруга рассказала, она там учится. Тоже на этой специальности. Она сказала, что там хорошие условия для студентов.
Образовательная концепция агроклассов успешно зарекомендовала себя в Беларуси. Мотивация есть как у университетов, так и у будущих работодателей. Университеты щедро делятся учебными материалами, а сельхозпредприятия открывают двери своих современных молочно-товарных комплексов. Все, чтобы доказать, производство продуктов питания сегодня – это сочетание бизнеса и передовых роботизированных подходов.
Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома:
Сегодня у нас есть даже в нашем районе такая техника, которая управляется практически как робот с пульта и так далее. Это почти космический корабль на поле. Соответственно, когда ребята увидят своими глазами, что это современная техника, это совсем другая технология производства сельхозкультур, возделывания земли, у них появляется желание идти и прославлять свою малую родину. Возвращаться сюда работать.
Для выпускников агроклассов в Беларуси действуют преференции: они могут поступить без экзаменов по результатам собеседования. Для этого в аттестате отметки по профильным предметам должны быть не ниже 7. И нужно заручиться целевым направлением.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Агрогородок Кривляны – это абсолютно уникальный случай для Беларуси, ведь он равноудален сразу от нескольких крупных райцентров: Пружаны, Кобрин, Каменец и Жабинка. Выгодное географическое положение создает идеальные условия для поиска трудоустройства на селе в передовых хозяйствах.
Комфорт городской жизни обустроить не составит труда. Это сегодня позволяет и заработная плата (в хороших хозяйствах у специалистов достигает 3-4 тысяч рублей), и социальные стандарты, которые выполняются в агрогородках.
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