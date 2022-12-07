Химия и биология на повышенном уровне и поступление без экзаменов. Зачем школьники идут в агроклассы?

Новости Беларуси. На шаг ближе к профессии. В Беларуси успешно реализуют образовательную концепцию агроклассов, когда школьники изучают сельское хозяйство на современном этапе развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перспективе это будущие мотивированные абитуриенты сельскохозяйственных учебных заведений. В их числе и университеты, студентами которых отныне можно стать без экзаменов – лишь по результатам собеседования. Кристина Протосовицкая пообщалась с теми, кто называет себя агрошкольник.

Увидеть изнанку сельского хозяйства они смогут уже на этой неделе. Но прежде муштруют макеты по биологии. Агрокласс в Кривлянской средней школе удивит любого городского школьника. У каждого здесь всего 3 одноклассника. А химию и биологию преподают на повышенном, зачастую, индивидуальном уровне.

Дарья Денисович, ученица Кривлянской средней школы:

Мы изучаем на занятиях много всего. И это очень полезно для меня, потому что я развиваю свой кругозор. Узнаю много чего интересного, полезного.

Для десятиклассницы Юлии Марчук вопрос выбора будущей профессии не стоит. В семье династия тех, кто предан своей земле. Мама и тетя – образцы женского агроменеджмента в Жабинковском районе, а дедушка в свои 74 с легкостью взял 53-й уборочный сезон.

Юлия Марчук, ученица Кривлянской средней школы:

Хочу пойти по их стопам. Мне это очень нравится. Мама, я в детстве очень любила с ней ездить на работу. Особенно когда идет уборка, комбайны. Агрокласс – это хорошая возможность, чтобы поступить в любой аграрный вуз без вступительных экзаменов. О преимуществах поступления от первого лица наслышана Дана Мороз. Видит себя ветеринарным врачом, а потому мечтает присоединиться к студенческой семье Гродненского аграрного университета.

Дана Мороз, ученица Кривлянской средней школы:

Про него подруга рассказала, она там учится. Тоже на этой специальности. Она сказала, что там хорошие условия для студентов.

Образовательная концепция агроклассов успешно зарекомендовала себя в Беларуси. Мотивация есть как у университетов, так и у будущих работодателей. Университеты щедро делятся учебными материалами, а сельхозпредприятия открывают двери своих современных молочно-товарных комплексов. Все, чтобы доказать, производство продуктов питания сегодня – это сочетание бизнеса и передовых роботизированных подходов.

Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома:

Сегодня у нас есть даже в нашем районе такая техника, которая управляется практически как робот с пульта и так далее. Это почти космический корабль на поле. Соответственно, когда ребята увидят своими глазами, что это современная техника, это совсем другая технология производства сельхозкультур, возделывания земли, у них появляется желание идти и прославлять свою малую родину. Возвращаться сюда работать.

Для выпускников агроклассов в Беларуси действуют преференции: они могут поступить без экзаменов по результатам собеседования. Для этого в аттестате отметки по профильным предметам должны быть не ниже 7. И нужно заручиться целевым направлением.