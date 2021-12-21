«Красиво на картинке». Как выглядеть модно в пуховике и какие новинки предлагают известные бренды?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Антон, скажите, пожалуйста, что такое воздушная прослойка в пуховике? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

И можно ли так модно выглядеть, одеваясь многослойно? Алена Родовская:

Оно должно быть обязательно?

Антон Ярощик, художник-модельер:

Знаете, пуховики сейчас разные есть. Мне вообще очень нравится отношение людей, как все начали сначала смеяться от себя в пуховиках, потом хвастаться смешными пуховиками. И сделали отношение к пуховикам гораздо проще с разными смешными названиями и так далее. Выбор огромный. Почему нет? Масса предложений на рынке. Спокойно можно одеваться. Да, разбавлять это, действительно, какими-то сумками, рюкзаками, обувью. И выглядеть при этом хорошо. Алена Родовская:

Давайте сейчас будем разбирать по полочкам. Антон, пуховики, верхняя одежда. Девчонки хотят привлечь к себе внимание и значит выбор этой части одежды должен быть очень правильным. Может быть, пояс подчеркнет осиную талию девчонки, и это сейчас модно? Может быть, действительно, одеяла модны и все, кроме этого нельзя ничего носить?

Антон Ярощик:

Пуховик и пояс – это тема спорная. Не каждый пуховик можно подпоясать. С точки зрения привлечения внимания, пуховик необязательно в пол. Он может быть короткий, отсюда же пойдут какие-нибудь кожаные лосины, узенькие брючки, что тоже на пользу не особенно идет. Алена Родовская:

Это будет хорошо сочетаться? Антон Ярощик:

Сочетается-то хорошо, но в этом будет не так тепло, как в пуховике по пяты. Алена Родовская:

А я недавно увидела совершенно ошеломляющую для себя картинку, когда пытались стилисты совмещать пуховик и юбку. Такая была подборка образов. Екатерина Забенько:

А выхода нет. Просто пуховик неизбежен.