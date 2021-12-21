«Красиво на картинке». Как выглядеть модно в пуховике и какие новинки предлагают известные бренды?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Антон, скажите, пожалуйста, что такое воздушная прослойка в пуховике?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
И можно ли так модно выглядеть, одеваясь многослойно?
Алена Родовская:
Оно должно быть обязательно?
Антон Ярощик, художник-модельер:
Знаете, пуховики сейчас разные есть. Мне вообще очень нравится отношение людей, как все начали сначала смеяться от себя в пуховиках, потом хвастаться смешными пуховиками. И сделали отношение к пуховикам гораздо проще с разными смешными названиями и так далее.
Выбор огромный. Почему нет? Масса предложений на рынке. Спокойно можно одеваться. Да, разбавлять это, действительно, какими-то сумками, рюкзаками, обувью. И выглядеть при этом хорошо.
Алена Родовская:
Давайте сейчас будем разбирать по полочкам. Антон, пуховики, верхняя одежда. Девчонки хотят привлечь к себе внимание и значит выбор этой части одежды должен быть очень правильным. Может быть, пояс подчеркнет осиную талию девчонки, и это сейчас модно? Может быть, действительно, одеяла модны и все, кроме этого нельзя ничего носить?
Антон Ярощик:
Пуховик и пояс – это тема спорная. Не каждый пуховик можно подпоясать. С точки зрения привлечения внимания, пуховик необязательно в пол. Он может быть короткий, отсюда же пойдут какие-нибудь кожаные лосины, узенькие брючки, что тоже на пользу не особенно идет.
Алена Родовская:
Это будет хорошо сочетаться?
Антон Ярощик:
Сочетается-то хорошо, но в этом будет не так тепло, как в пуховике по пяты.
Алена Родовская:
А я недавно увидела совершенно ошеломляющую для себя картинку, когда пытались стилисты совмещать пуховик и юбку. Такая была подборка образов.
Екатерина Забенько:
А выхода нет. Просто пуховик неизбежен.
Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:
Стилисты же тоже должны впечатления какие-то производить, и должно быть что-то новое.
Алена Родовская:
Это можно, сейчас модно?
Антон Ярощик:
Тоже бренд Moncler, который специализируется на производстве теплой одежды, тех же пуховиков, они шьют разнообразнейшие для рекламных кампаний, экстравагантные вещи с подолами, широченные, с юбками. Целиком одежду дутую, наполненную утепляющими материалами. И выглядит это действительно красиво на картинке. Как это будет выглядеть на проспекте Независимости, например? Это большой вопрос, как и с большинством.
«Не сиди на холодном камушке». В каких случаях переохлаждение может привести к бесплодию? Спросили у врача-гинеколога – подробнее здесь.