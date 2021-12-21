«Не сиди на холодном камушке». В каких случаях переохлаждение может привести к бесплодию? Спросили у врача-гинеколога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Елена, вы врач-гинеколог. В нашем детстве мамы заставляли носить рейтузы, такие теплые, хорошие гамаши. А сейчас как уговорить девчонок утепляться, чтобы потом это не привело к каким-то последствиям, когда они уже вырастут и будут готовы рожать детей?

Елена Войтехович, врач-гинеколог:

Это, на самом деле, очень хороший вопрос в современном мире, потому что осознанность в голову мы не вложим. Каждый человек проносит все через свой опыт и, к сожалению, женщины обращаются тогда, когда уже есть проблемы. Если мы говорим про гинекологию, конкретно мою сферу, я бы сказала так: для того, чтобы развились какие-то воспалительные болезни женской половой сферы все-таки необходим триггерный фактор. И зачастую охлаждение может становиться таким триггерным фактором. Но все равно мы должны понимать, что это проблема иммунитета человека. Поэтому просто однократное переохлаждение – это абсолютно нестрашно. Раньше нам говорили: «Не сиди на холодном камушке – застудишься. Не садись на холодную лестницу». На самом деле, это не очень правильно. Если у человека сильный иммунитет, то не возникнет сразу воспалительного процесса в малом тазу и потом бесплодия. К сожалению, это немножко миф. Но с учетом того, что у нас много стрессов, мало сна, плохое питание – все это, конечно, в сумме оказывает негативное влияние. И переохлаждение здесь, как триггерный, пусковой фактор.

Алена Родовская:

Но это уже для людей постарше. А как девочку-подростка правильно воспитать, чтобы она понимала, что, может, будут последствия, если вдруг она будет ходить с голыми лодыжками? Елена Войтехович:

Я поняла вопрос. Здесь вопрос семьи, то есть что транслирует мама. Если мама тоже в тренде, с голыми щиколотками, то, конечно, ее дочь не будет одеваться тепло. Алена Родовская:

Она будет, конечно, копировать. Елена Войтехович:

Это логично.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Хорошо, у меня прямо картинка такая из каких-нибудь фильмов, где мама в шапке, шубе, и ребенка одевают в шапку, шубу. Она выходит из дома, шапку снимает, штаны снимает, а там у нее короткая юбка и колготки. Алена Родовская:

А ты так не делала в детстве? Ну все же так делали. Елена Войтехович:

На самом деле, это сложные психологические вопросы. Подростки сморят друг на друга.

Ольга Евлаш, актриса, модель, начинающий дизайнер одежды:

Сейчас тренд – цветные колготки можно для девушек, для парней – какие-то крутые носки. Сейчас это очень много, просто все отошли немножко от моды. Нужно смотреть журналы, интернет. Елена Войтехович:

На самом деле это сложно. Когда приходят мама с подростком – у меня тоже бывают такие случаи – подросток все равно не слышит то, что говорит ему мама, врач, еще кто-то. Ольга Евлаш:

Окружение влияет, я считаю. Елена Войтехович:

Да. А так как, если все подростки одеваются как-то по-определенному, я думаю, мы здесь, как врачи не можем.

Имрул Хасан, врач-терапевт:

Я хотел дополнить нашу коллегу. Значит, хроническому бесплодию, как вы и говорили, чтобы развиваться, надо неострое какое-то заболевание женских половых органов. Надо, чтобы процесс не пошел хронизации. Хронический, когда пойдет, будут тогда какие-то последствия. А сегодня заболели – завтра вылечили, ради бога. Потом не все болеем, кто-то видит это, кто-то не видит. Но если постоянно это будет – вот это будет хронизация, тогда будут у вас проблемы в будущем. Алена Родовская:

Мама объясняла, что надо зимой тепло одеваться? Екатерина Атрощенко, модель:

Конечно. Алена Родовская:

Катя, а ты протестовали или соглашалась? Давайте узнаем истинную правду.