«Не сиди на холодном камушке». В каких случаях переохлаждение может привести к бесплодию? Спросили у врача-гинеколога
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Елена, вы врач-гинеколог. В нашем детстве мамы заставляли носить рейтузы, такие теплые, хорошие гамаши. А сейчас как уговорить девчонок утепляться, чтобы потом это не привело к каким-то последствиям, когда они уже вырастут и будут готовы рожать детей?
Елена Войтехович, врач-гинеколог:
Это, на самом деле, очень хороший вопрос в современном мире, потому что осознанность в голову мы не вложим. Каждый человек проносит все через свой опыт и, к сожалению, женщины обращаются тогда, когда уже есть проблемы. Если мы говорим про гинекологию, конкретно мою сферу, я бы сказала так: для того, чтобы развились какие-то воспалительные болезни женской половой сферы все-таки необходим триггерный фактор. И зачастую охлаждение может становиться таким триггерным фактором. Но все равно мы должны понимать, что это проблема иммунитета человека. Поэтому просто однократное переохлаждение – это абсолютно нестрашно. Раньше нам говорили: «Не сиди на холодном камушке – застудишься. Не садись на холодную лестницу». На самом деле, это не очень правильно. Если у человека сильный иммунитет, то не возникнет сразу воспалительного процесса в малом тазу и потом бесплодия. К сожалению, это немножко миф. Но с учетом того, что у нас много стрессов, мало сна, плохое питание – все это, конечно, в сумме оказывает негативное влияние. И переохлаждение здесь, как триггерный, пусковой фактор.
Алена Родовская:
Но это уже для людей постарше. А как девочку-подростка правильно воспитать, чтобы она понимала, что, может, будут последствия, если вдруг она будет ходить с голыми лодыжками?
Елена Войтехович:
Я поняла вопрос. Здесь вопрос семьи, то есть что транслирует мама. Если мама тоже в тренде, с голыми щиколотками, то, конечно, ее дочь не будет одеваться тепло.
Алена Родовская:
Она будет, конечно, копировать.
Елена Войтехович:
Это логично.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Хорошо, у меня прямо картинка такая из каких-нибудь фильмов, где мама в шапке, шубе, и ребенка одевают в шапку, шубу. Она выходит из дома, шапку снимает, штаны снимает, а там у нее короткая юбка и колготки.
Алена Родовская:
А ты так не делала в детстве? Ну все же так делали.
Елена Войтехович:
На самом деле, это сложные психологические вопросы. Подростки сморят друг на друга.
Ольга Евлаш, актриса, модель, начинающий дизайнер одежды:
Сейчас тренд – цветные колготки можно для девушек, для парней – какие-то крутые носки. Сейчас это очень много, просто все отошли немножко от моды. Нужно смотреть журналы, интернет.
Елена Войтехович:
На самом деле это сложно. Когда приходят мама с подростком – у меня тоже бывают такие случаи – подросток все равно не слышит то, что говорит ему мама, врач, еще кто-то.
Ольга Евлаш:
Окружение влияет, я считаю.
Елена Войтехович:
Да. А так как, если все подростки одеваются как-то по-определенному, я думаю, мы здесь, как врачи не можем.
Имрул Хасан, врач-терапевт:
Я хотел дополнить нашу коллегу. Значит, хроническому бесплодию, как вы и говорили, чтобы развиваться, надо неострое какое-то заболевание женских половых органов. Надо, чтобы процесс не пошел хронизации. Хронический, когда пойдет, будут тогда какие-то последствия. А сегодня заболели – завтра вылечили, ради бога. Потом не все болеем, кто-то видит это, кто-то не видит. Но если постоянно это будет – вот это будет хронизация, тогда будут у вас проблемы в будущем.
Алена Родовская:
Мама объясняла, что надо зимой тепло одеваться?
Екатерина Атрощенко, модель:
Конечно.
Алена Родовская:
Катя, а ты протестовали или соглашалась? Давайте узнаем истинную правду.
Екатерина Атрощенко:
Разные ситуации были. Были ситуации, когда я, например, хотела одеваться холодно, как мама видит это. Но для меня это было тепло, и у нас были конфликты из-за этого.
Алена Родовская:
А мама принимает все то, что вы выбираете из одежды.
Екатерина Атрощенко:
Не всегда, потому что все-таки мама заботится о моем здоровье и переживает.
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