Сформирован с дефицитом. Депутаты приняли проект бюджета на 2022 год

Новости Беларуси. Важная новость из Овального зала. Депутаты приняли проект бюджета на 2022 год. Документ прошел уже второе чтение. Он сверстан с дефицитом и, как и в предыдущие годы, сохранит социальный вектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, выплату пенсий и стипендий. Предусмотрено формирование семейного капитала. При подготовке документа рассматривались различные сценарии. В документ заложены в том числе средства для поддержки реального сектора на случай влияния санкций или пандемии.

Также принят законопроект по вопросам налогообложения и изменения в Кодекс об образовании. Среди новелл – обязательное получение общего среднего образования, нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов. Официальное закрепление получило дистанционное обучение, уменьшен срок получения профтехобразования.