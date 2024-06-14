Авдонин: мы должны понять позицию Еревана и не давать возможности к резкой реакции

Григорий Азаренок, Сергей Лущ и Алексей Авдонин в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:

Алексей, я не скрою, что всем белорусам, кто услышал заявление премьер-министра Армении, было вот по-человечески больно и обидно, потому что мы армян по-прежнему считаем своими братьями, братским народом, так же, как и азербайджанцев, как и жителей Карабаха, как все народы постсоветских стран, даже прибалтийские, мне кажется, в какой-то мере. Но вот эти вот заявления, и сейчас в новостях прочитали, что там же было заявлено, что ни в одном там мероприятии ОДКБ Армения участвовать не будет, а вот на этот сходняк в Швейцарии, проамериканский, решили поехать, хотя отказались уже все самые такие значимые игроки – Китай и страны Латинской Америки, Азии и так далее. Алексей, с чего тут начать разматывать? Что происходит? Лущ: мир не будет никогда уже таким, как его представлял себе коллективный Запад. Подробности.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Происходит, на мой взгляд, спланированная акция, спланированная в первую очередь западными идеологами Великобритании, Соединенных Штатов Америки. И в большей степени это удар не по Беларуси, не из-за того, что армяне резко в лице Пашиняна стали не любить Беларусь. Нет, это в первую очередь удар по интеграционным объединениям – ОДКБ и ЕАЭС. Попытка таким образом как-то не то чтобы подорвать, но несколько ослабить интеграционные процессы на постсоветском пространстве, экономические, торговые и в оборонной сфере. Однозначно надо понимать, что ни Пашинян, ни руководство Армении в настоящее время, как видно из этих заявлений, не делает свои политические шаги с неким видением или ощущением будущего. Все это носит некий эмоциональный характер. И, конечно же, мы, белорусы, не ориентированы ни при каких обстоятельствах на какие-то резкие выпады в ответ. Мы, белорусы, сами по себе толерантны и готовы в первую очередь разобраться, почему такая ситуация сложилась, почему такие резкие эмоциональные политические выпады прямо на международной арене происходят в адрес той стороны, которая на протяжении длительного времени всегда ориентировалась на развитие экономических отношений, политических, на урегулирование разногласий в том регионе. На мой взгляд, все-таки здесь свою роль сыграли западные неправительственные организации, западные спецслужбы, которые там постоянно присутствуют.