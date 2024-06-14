Азарёнок о Сталине: на деньги крестьянства он построил станки и танки, а не себе в карман забрал

О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим громкий коррупционный скандал с одним из руководителей Белорусской железной дороги. В эфире тележурналист, специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ворюга бывает хуже кровопийцы, ворюга бывает страшнее. Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Потому что он может нанести больший вред. Григорий Азаренок:

Потому что ворюга – это жизни солдат, у которых нет в нужный момент касок, коптеров и так далее. Все прекрасно знают все эти ситуации. Константин Придыбайло:

Одна жизнь солдата – это как минимум три человека: жена, ребенок. В идеале больше детей.