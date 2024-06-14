Азарёнок о Сталине: на деньги крестьянства он построил станки и танки, а не себе в карман забрал

О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим громкий коррупционный скандал с одним из руководителей Белорусской железной дороги. В эфире тележурналист, специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло.
О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим громкий коррупционный скандал с одним из руководителей Белорусской железной дороги. В эфире тележурналист, специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ворюга бывает хуже кровопийцы, ворюга бывает страшнее.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Потому что он может нанести больший вред.
Григорий Азаренок:
Потому что ворюга – это жизни солдат, у которых нет в нужный момент касок, коптеров и так далее. Все прекрасно знают все эти ситуации.
Константин Придыбайло:
Одна жизнь солдата – это как минимум три человека: жена, ребенок. В идеале больше детей.
Григорий Азаренок:
И давайте считать, что хуже… А ворюга – это предательство. Ворюга, который сдает госсекреты. Некоторые там персонажи. У нас госчиновники не самого большого ранга тем не менее съехали, они же сдают госсекреты, а это касается экономики, жизни страны. В России вице-премьеры некоторые уехали, значит, это носители госсекретов касательно оборонки, например. Это жизни людей, это экономика, поэтому не работает эта логика – ворюга милее чем кровопийца. Но, знаете, да, Сталин... Страшно, страшно, колхозы. Людей в теплушках вывозили, детей, никто это никогда не оправдает. Это чудовищно, но на эти деньги, которые изъяли из крестьянства, построили станки и танки, а не виллы на лазурном берегу и не себе в карман захапали. Но вот построили станки, и вот – да, все мы читали, и Шаламова, и Солженицына, и все это прекрасно знаем, и нельзя этого допускать, и не надо растаптывать человеческую личность и так далее. Это все плохо. Но он это не себе в карман забрал, а взял и построил станки и танки.