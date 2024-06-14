Лущ: мир не будет никогда уже таким, как его представлял себе коллективный Запад

Григорий Азаренок и Сергей Лущ, Алексей Авдонин и Линда Краенкова в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Сергей Лущ, Алексей Авдонин и Линда Краенкова в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Давайте послушаем об условиях переговоров с Украиной. Они очень простые, сказал президент России.
Владимир Путин назвал условия прекращения конфликта в Украине.
Григорий Азаренок:
Украинцы тут вновь и вновь сколько обращался и Президент России, и Президент Беларуси, и все нормальные люди: ну вот охота то, что мы сейчас видим: эти ТЦК, которые там ловят как гестапо просто, избивают и заваливают на мясо, там уже эти фотографии, видео стариков, которые там отправляют… Женщин как скот загоняют на убой. Зеля уедет или его грохнут американцы, или он улетит Уже Резников там получает гражданство – бывший министр обороны Украины – и строит там для своей дочки-внучки-жучки огромные домины. Вот охота за это подыхать?! Вот охота за это умирать?! Вы к этому готовились, к этому свою жизнь вели. Великий народ. поэтический, гениальный, наш союзный братский народ, с которым мы вместе воевали в Великую Отечественную войну.
Я не знаю, как разделять маршала Рыбалко и маршала Жукова. Не знаю, как разделять. У меня не получается разделять. Зачем это разделять? Зачем? Что вот Джонсон – тогда сорвал мирные переговоры. Где Джонсон? Он в сортире политическом. Он гной. Он отстойник. Он говно, извините, пожалуйста, в проруби. И вот ради этого надо помирать? Против братского народа, ссориться с Беларусью? Мы и Владимир Владимирович вновь протягиваем руку мира. Помните, у Блока: последний раз, последний братский пир, «Сзывает варварская лира» было про скифов стихотворение и так далее. Ну, вот мы еще раз предлагаем мир, мы еще раз говорим о мире. И Президент Беларусь, и Президент России. Нам здесь не нужна эта бойня. Мы все здесь единая цивилизация. Извините, нам мужиков нужно много.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Григорий Юрьевич, ну хочется, конечно, чтобы эти слова были услышаны. Я надеюсь, это так, что дойдут они до каких-то остатков, найдут они вот эти остатки благоразумия, но я, честно говоря, в отношении наших – да, безусловно, братского народа, но в том безумии, в котором они пребывают, с той безответственной абсолютно, нельзя даже властью назвать. Просто эффективными менеджерами, сегодня стоящими у руля, «офшорной аристократией». Конечно, мне тревожно за будущее Украины и за будущее наших соседей. И долго-долго мы еще будем залечивать эти раны, если вообще останется что залечивать. Потому что, как сказал Владимир Владимирович, это предложение сегодня мы делаем абсолютно открыто, но если его не примут, то мы будем разговаривать по-другому.
Авдонин: мы должны понять позицию Еревана и не давать возможности к резкой реакции.
Григорий Азаренок:
Безусловно, ни о какой капитулянтстве никто не говорит.
Сергей Лущ:
Поэтому понятно, что это такой ясный, понятный сигнал в преддверии так называемого саммита, на который, кстати, очень много отказалось ехать и влиятельных политических руководителей, тех, кто определяет общемировую политику, в том числе сегодня. Но важное здесь еще другое, что действительно формируется абсолютно новая картина мира и многополярный мир. Мир не будет никогда уже таким, как его представлял себе Запад коллективный.