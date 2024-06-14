Лущ: мир не будет никогда уже таким, как его представлял себе коллективный Запад

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте послушаем об условиях переговоров с Украиной. Они очень простые, сказал президент России.

Владимир Путин назвал условия прекращения конфликта в Украине.

Григорий Азаренок:

Украинцы тут вновь и вновь сколько обращался и Президент России, и Президент Беларуси, и все нормальные люди: ну вот охота то, что мы сейчас видим: эти ТЦК, которые там ловят как гестапо просто, избивают и заваливают на мясо, там уже эти фотографии, видео стариков, которые там отправляют… Женщин как скот загоняют на убой. Зеля уедет или его грохнут американцы, или он улетит Уже Резников там получает гражданство – бывший министр обороны Украины – и строит там для своей дочки-внучки-жучки огромные домины. Вот охота за это подыхать?! Вот охота за это умирать?! Вы к этому готовились, к этому свою жизнь вели. Великий народ. поэтический, гениальный, наш союзный братский народ, с которым мы вместе воевали в Великую Отечественную войну.

Я не знаю, как разделять маршала Рыбалко и маршала Жукова. Не знаю, как разделять. У меня не получается разделять. Зачем это разделять? Зачем? Что вот Джонсон – тогда сорвал мирные переговоры. Где Джонсон? Он в сортире политическом. Он гной. Он отстойник. Он говно, извините, пожалуйста, в проруби. И вот ради этого надо помирать? Против братского народа, ссориться с Беларусью? Мы и Владимир Владимирович вновь протягиваем руку мира. Помните, у Блока: последний раз, последний братский пир, «Сзывает варварская лира» было про скифов стихотворение и так далее. Ну, вот мы еще раз предлагаем мир, мы еще раз говорим о мире. И Президент Беларусь, и Президент России. Нам здесь не нужна эта бойня. Мы все здесь единая цивилизация. Извините, нам мужиков нужно много.