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Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?

24 октября 2018 07:42
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В ногу со временем движется Белорусская железная дорога. В ближайших планах развитие нескольких крупных проектов, среди них и мобильное приложение. В нем будут объединены расписание, система продаж билетов и вся необходимая информация.  

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-1

Марина Матюшина, ведущий инженер пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:
Это новшество будет внедрено следующей весной 2019. Мобильное приложение будет предоставлять возможность покупать билеты пассажирам на поезда всех категорий.    

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-4

Пользователей приложения ждет простой интерфейс, минимум текста, понятные картинки и навигация. Регистрация тоже не нужна. Достаточно установить полезную новинку на свой смартфон и можно с легкостью приобретать электронные билеты.  

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-7

Марина Матюшина:  
Продажа билетов через интернет пользуется популярностью у наших пассажиров. За 9 месяцев текущего года продано почти два миллиона проездных документов через интернет, то есть 20% продается через интернет.    

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-10

И эти показатели планируют увеличить до 50%. 

Александр Казачок, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:  
В следующем году будет запущен пилотный проект, когда в остановочных пунктах, в пределах Минского железнодорожного узла будут оснащены дополнительными информационными табло централизованного управления, на котором будут отображаться актуальный график прибытия поездов.  

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-13

Также на табло будут отображаться данные о задержке поездов, информационные сообщения оперативного и рекламного характера. Уже сейчас любой желающий может бесплатно подключиться к Wi-Fi на всех железнодорожных вокзалах. Ежемесячно этой услугой пользуется порядка 45 тысяч человек.  

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-16

Александр Сырцов, заместитель начальника производственно-технического отдела пассажирской службы управления Белорусской железной дороги: 
К началу вторых Европейских игр планируется организовать доступ к сети интернет весь современный моторвагонный состав, обслуживаемый электропоездами, порядка 17 единиц передвижного состава, который обслуживает пассажирские поезда в региональном сообщении бизнес-класса, а также в городском.    

Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?-19

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт # Технологии

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