Белорусская железная дорога собирается запустить мобильное приложение в 2019 году: как оно работает?

В ногу со временем движется Белорусская железная дорога. В ближайших планах развитие нескольких крупных проектов, среди них и мобильное приложение. В нем будут объединены расписание, система продаж билетов и вся необходимая информация.

Марина Матюшина, ведущий инженер пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Это новшество будет внедрено следующей весной 2019. Мобильное приложение будет предоставлять возможность покупать билеты пассажирам на поезда всех категорий.

Пользователей приложения ждет простой интерфейс, минимум текста, понятные картинки и навигация. Регистрация тоже не нужна. Достаточно установить полезную новинку на свой смартфон и можно с легкостью приобретать электронные билеты.

Марина Матюшина:

Продажа билетов через интернет пользуется популярностью у наших пассажиров. За 9 месяцев текущего года продано почти два миллиона проездных документов через интернет, то есть 20% продается через интернет.

И эти показатели планируют увеличить до 50%. Александр Казачок, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

В следующем году будет запущен пилотный проект, когда в остановочных пунктах, в пределах Минского железнодорожного узла будут оснащены дополнительными информационными табло централизованного управления, на котором будут отображаться актуальный график прибытия поездов.

Также на табло будут отображаться данные о задержке поездов, информационные сообщения оперативного и рекламного характера. Уже сейчас любой желающий может бесплатно подключиться к Wi-Fi на всех железнодорожных вокзалах. Ежемесячно этой услугой пользуется порядка 45 тысяч человек.